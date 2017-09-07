Петербургские клоуны вступились за "скрепы"

Казалось, что монополия на борьбу с художественными фильмами в России прочно находится в руках депутата Поклонской. Но не "Матильдой" единой! Порох в пороховницах есть и у других групп возмущенных граждан.

Несколько дней назад в соцсетях стал распространяться такой текст:

ТЕАТР "КОМИК-ТРЕСТ"

Мы, коллектив театрального товарищества Комик-Трест, выражаем свой решительный протест против показа на территории Российской Федерации игровой художественной картины «ОНО» режиссера Андреса Мускетти.



Мы, клоуны с тридцатилетним стажем заявляем – такие, с позволения сказать, «художественные» фильмы порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства клоунов нашей страны. Они порочит труд таких выдающихся деятелей отечественной культуры как Карандаш (Михаил Румянцев) и его собака Клякса, Олег Попов, Юрий Куклачев и коллектив его кошек, Юрий Никулин и многих других. Мы не видели фильм, но считаем, что такая трактовка искажает веками складывавшийся в нашей стране положительный образ клоуна, как доброго, умного и честного персонажа. Очернение клоуна — это посягательство на наши культурные и все прочие скрепы, на самое святое, что у нас есть.



Мы призываем всю прогрессивную мировую общественность, людей, которым дорого счастливое детство их детей и ценности отечественной культуры выступить против показа фильма «ОНО». Не ходите на этот фильм, а приходите в наш театр.

Затем появился и анонс:

ТЕАТР "КОМИК-ТРЕСТ"

Ахтунг, ахтунг!!!

Завтра <7 сентября>, в 11.00 наше ТТ "Комик-Трест" проведет протестно-комическую акцию "ОНО - говно", посвященную выходу игрового художественного фильма "Оно". Акция пройдет в виде одиночных пикетов у стен Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Так же завтра мы выразим свою принципиальную позицию относительно показа фильма возле кинотеатра "Аврора", где пройдет премьера. Начало в 20.00.

#комиктрест #здесьвамнетут #оно #ура #питер

Тут надо пояснить, что главный персонаж "Оно" - убивающий детей монстр, излюбленная личина которого - образ клоуна Пеннивайза. Надо сказать, у многих комментаторов идея клоунов протестовать против фильма не вызвала восторга, а идея про оскорбление чувств собаки Кляксы и кошек Куклачева вызвала недоумение.

Елена Польди

Теперь обязательно пойду смотреть! А вы прежде чем осуждать и негодовать сначала посмотрите

Надежда Голубева

Я в детстве боялась, а именно потому, что даже наши добрые клоуны в любой момент могли вытащить тебя на сцену и начать обсмеивать и ставить в неловкое положение. А это не всем нравится и не все к этому бывают готовы. Некоторые люди и так страдают самокритичностью к себе, а когда еще над тобой смеются публично - это может нанести глубокую травму. Поэтому это еще большой вопрос, где оно - это "добро" то.

Кто-то дошел до обобщений.

Mikhail Kaluzhsky

За "Петербургские клоуны обиделись" Газета.ру должна как минимум получить предупреждение Госкомнадзора.

Вскоре, впрочем, стало понятно, что петербургские клоуны шутят. В своем паблике, например, они перепечатывают такие тексты:

Alexey Fedorchenko

Мы, лесорубы Урала заявляем – такие, с позволения сказать «художественные» фильмы как "Пила", "Техасская резня бензопилой" и, особенно, "Техасская резня бензопилой: Кожанное лицо" порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства дровосеков нашей страны. Он порочит труд выдающихся деятелей пилы и топора, трудовых династий cучкорубов и выкорчевщиков, многих других работников лесоповала. Мы не видели эти фильмы, но считаем, что такая трактовка искажает веками складывавшийся в нашей стране положительный образ дровосека, как доброго, умного и честного персонажа (см. произведения А.Волкова, Ш.Перро и др.). Очернение лесоруба — это посягательство на наши культурные и все прочие скрепы, на самое святое, что у нас есть.

Мы призываем всю прогрессивную мировую общественность, людей, которым дорого счастливое детство их детей и ценности отечественной культуры, выступить против. Бензопила не может стать инструментом насилия, недаром она называется "Дружба"! Не ходите на эти гнусные фильмы, а приходите в леса и на лесоповалы. В нашем Светлом крае, где кощуннику не позволили ловить бесов-покемоноов в Храме, где посреди городского пруда хотят построить уменьшенную копию Храма Блаженного Василия, где патриот сжег нахрен киноконцертный дворец , чтоб там пакостное кино не показывали, где уральские клоуны единым фронтом гневно выступили против коулрофобии, мы, уральские лесорубы, оскорблены вместе со своими братьями и гневаемся тоже. Уповаем!

Акция у здания петербургского Законодательного собрания тоже получилась веселой. Сообщает сайт "Накануне":

Как сообщается в группе "Комик-Треста" в соцсетях, клоуны вышли на улицы с плакатами "Оно" не смешно", "Мы не Оно! Оно не мы" и другими. Во время акции шел дождь, который не помешал ее проведению.

Error rendering VK.

Error rendering VK.

Вечером, перед премьерой "Оно", клоуны обещают прийти к кинотеатру и раздавать приглашения в свой театр.

В общем, все очень весело, если бы не одно но: кажется, не все клоуны шутят.

Известный в прошлом клоун, народный артист РСФСР, а ныне депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Марчевский считает, что фильм необходимо запретить. С его точки зрения, кино оскорбляет чувства клоунов.

«Я обращаюсь и к режиссеру, и к продюсеру, и ко всем, кто связан с этим злополучным фильмом. Вы совершаете преступление перед детьми. Нельзя посягать на святое, на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой. Только нравственный урод может заняться таким фильмом.

Для меня не случайно, что он возник в Америке. В нравственно здоровой стране такое и в голову бы никому не пришло. Я рекомендую россиянам воздержаться от его просмотра, а еще лучше — вообще не показывать его в России. Мы должны охранять наши святыни, нашу культуру, в том числе ее символы радости — клоунов и цирк», — заявил в интервью «МК» депутат, являющийся также директором екатеринбургского цирка. - пишет сайт "Ридус". И Марчевский, кажется, вполне серьезен.