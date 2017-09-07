Верховный суд подтвердил приговор участникам Misanthropic Division

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России оставила в силе приговор троим участникам организации Misanthropic Division. Её деятельность запрещена в России как экстремистская.

30-летний ростовчанин Виктор Пехтерев, 26-летний москвич Кирилл Халепо и житель города Онега Архангельской области 24-летний Виталий Царук осуждёны за создание и модерацию групп в социальной сети "ВКонтакте", а также за возбуждение ненависти или вражды и публичное оправдание терроризма. Они получили от трёх до трёх с половиной лет колонии.

Корреспондент Радио Свобода изучил материалы дела и принял участие в одном из судебных заседаний по так называемому делу "мизантропиков".

Мы сейчас на раннем этапе того, чтобы 80% уголовных дел по созданию экстремистских организаций было уголовными делами за создание групп в соцсети

Все трое молодых людей лишь частично признали свою вину. Они подтвердили, что размещали на своих страницах в соцсети материалы, нарушающие уголовный кодекс, однако о создании террористической организации, по словам осуждённых, речи не шло. Утверждается, что ни один из обвиняемых не выполнял никаких заданий в реальной жизни, никто из них не был лично знаком ни друг с другом, ни с организаторами пабликов. Участники организации Misanthropic Division настаивают, что доказательная база строится на предположении следствия о том, что сообщество в соцсети может рассматриваться как ячейка организованной преступной группы.

По словам Матвея Цзена, адвоката осуждённого Кирилла Халепо, Следственный комитет и ФСБ разработали новую схему, по которой членов любой группы в соцсети можно привлечь за организацию экстремистского сообщества.

"Сегодня 80 процентов дел по 282-й статье [Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. – прим.] – это дела за репосты "ВКонтакте". Мы сейчас на раннем этапе того, чтобы 80 процентов уголовных дел по созданию экстремистских организаций было уголовными делами за создание групп в соцсети", – говорит Матвей Цзен.

Misanthropic Divison - радикальная националистическая организация, выступающая, в частности, против российских властей и в поддержку Украины. Сепаратисты так называемой "ДНР" заявляли о причастности ее членов к убийству полевого командира Арсена Павлова-"Моторолы" в Донецке осенью прошлого года.