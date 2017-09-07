США обвинили экс-министра Турции в нарушении санкций против Ирана

Прокуратура США обвинила бывшего министра экономики Турции и экс-главу государственного банка Halkbank в попытке нарушить антииранские санкции ООН.

По данным следствия, Зафер Чаглаян намеревался через американские банки незаконно перевести правительству и госструктурам Ирана сотни миллионов долларов. Чаглаян также обвиняется в получении взяток наличными деньгами и драгоценностями - на сумму в десятки миллионов долларов, в отмывании денег и финансовых махинациях.

Впервые подобные обвинения выдвинуты против бывшего члена правительства Турции и близкого соратника президента Реджепа Эрдогана.

Экс-министр попал в поле зрения американских правоохранительных органов в ходе расследования дела против Резы Зарраба - турецко-иранского торговца золотом, который был арестован в США - так же по обвинению в попытке обойти санкции против Ирана.

