Украинский блогер Павел Гриб находится в краснодарском СИЗО

Украинский блогер Павел Гриб, пропавший 24 августа в Белоруссии, находится в СИЗО-5 в Краснодаре. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отца блогера Игоря Гриба.

В августе 19-летний Гриб поехал в Гомель на встречу с 17-летней гражданкой России из Сочи, имя которой не сообщается. Игорь Гриб сообщил о пропаже сына 27 августа. Позже в интервью ТСН девушка призналась, что действительно пригласила парня в Белоруссию, и заявила, что ее заставили это сделать сотрудники ФСБ России. По словам Игоря Гриба, ФСБ объявила его сына в розыск по подозрению в терроризме. Гриб считает, что поводом для преследования могли стать публикации его сына в соцсетях, касающиеся конфликта России и Украины.

МИД Украины направил запросы в Россию и Белоруссию по поводу исчезновения Павла Гриба. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело.

