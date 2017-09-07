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Минкультуры отозвало многомиллионный иск к Пирумову

Бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов

Министерство культуры отозвало иск на 160 миллионов рублей к бывшему заместителю министра Григорию Пирумову и другим подозреваемым по делу о хищениях при реставрации объектов культурного наследия. Как сообщил РИА Новости адвокат Пирумова Александр Сергеев, ущерб был погашен в полном размере, что и стало причиной для отзыва иска.

Сегодня суд на полгода продлил меру пресечения Пирумову и другим обвиняемым по "делу реставраторов". Они признали вину и попросили суд рассмотреть дело в особом порядке.

Уголовное дело о хищениях в Министерстве культуры России было возбуждено год назад. Расследование связано с контрактами на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом. По версии следствия, группа, организованная Пирумовым, с 2012 года похитила 100 миллионов рублей при заключении контрактов на выполнение реставрационных работ.

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