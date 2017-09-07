Трамп-младший был открыт для любой информации о Клинтон. Слушания

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший сообщил сотрудникам Сената, что во время президентской кампании он был открыт для получения информации о "пригодности, характере или квалификации" Хиллари Клинтон. И поэтому согласился встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой в прошлом году. Об этом он заявил во вступительном слове перед сотрудниками Юридического комитета Сената, проводившими с ним собеседование в частном порядке.

В заявлении основное внимание было уделено встрече в 2016 году в Башне Трампа с участием Трампа-младшего, российского юриста и других лиц. Трамп-младший также сообщил, что ни он, ни кто-либо, кого он знает, не вступали в сговор ни с каким иностранным правительством. "Нью-Йорк таймс" была первым изданием, сообщившим о заранее подготовленном вступительном слове Трампа-младшего.

Старший сын президента Дональда Трампа прибыл на Капитолийский холм для личного интервью с сотрудниками Сената, расследующими вмешательство России в президентские выборы 2016 года. Ожидается, что Дональд Трамп-младший будет допрошен сотрудниками Юридического комитета Сената в течение нескольких часов.