Конец истории? Эфир в 18.05

“Зима близко “как парафраз “конца истории” Фукуямы. Сериал как зеркало кризиса либерального мира и представлений о социальном государстве. Претензии к последнему сезону “Игры престолов”: упрощение характеров, клише и предсказуемость. Куда делись роскошные шлюхи и устрашающие военные сцены? Соответствует ли логике художественного произведения линия сценаристов? Что за историю рассказывает нам сага Мартина и сериал Бениоффа-Уайсса? Кое-что о природе человека: насилие, фундаментализм, вера в чудеса. Гендерная проблематика в сериале: сильные женщины как политические фигуры и безжалостные монстры. Три главных культурных мифологии конца ХХ века и миллениума – "Властелин колец", "Гарри Поттер", "Игра престолов" – как рассказы о борьбе со смертью. Разница романов Толкиена и Мартина в контексте политической истории ХХ и ХХI веков. Почему героям необходимо погибать и воскресать? Можно ли договориться перед лицом нечеловеческого зла? Возможен ли хеппи-энд в нарративах подобного рода? Почему мейстеры ненавидят магию? Цикличность и линейность времени в саге и сериале "Игра престолов". Относительная роль зла в характерах персонажей и развитии сюжета. Хаос и насилие или же любовь и героизм?

Юлия Идлис, писатель, сценарист; Мария Галина, писатель-фантаст, переводчик; Андрей Василевский, главный редактор журнала “Новый мир”; Олег Зинцов, обозреватель культуры газеты “Ведомости”; Полина Немировская, координатор "Открытой России", поклонница сериала. В записи: Николай Подсокорский, журналист; Виктор Сонькин, филолог, переводчик, автор книги “Здесь был Рим”.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова