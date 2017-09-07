Суперураган "Ирма" приближается к югу Флориды

Тропический ураган "Ирма" приближается к южной части американского штата Флорида. Тысячи людей покидают прибрежные районы.

Авиакомпании сообщают, что раскуплены все билеты на рейсы из Флориды до будущей среды. Представитель компании United заявил, что с 9 по 11 сентября будут отменены все вылеты и прилёты в штат. Будет остановлена работа двух АЭС.

Обрушившись на острова в Карибском море, ураган унёс жизни пяти человек. По данным Красного Креста, от его последствий пострадали миллион 200 тысяч людей, а в ближайшие дни этот показатель может достичь 26 миллионов.

По данным французских метеорологов, ураган "Ирма" побил рекорд, сохраняя более 35 часов категорию 5 - скорость ветра в эпицентре составляет 295 километров в час. Силу суперурагана "Ирма" может сохранять еще день или два.

В четверг Сенат США одобрил законопроект об увеличении расходной части бюджета на 15 с четвертью миллиарда долларов - с учётом помощи семьям жертв и пострадавшим от последствий урагана "Харви", а также гуманитарных операций в связи с возможными последствиями урагана "Ирма". "Харви" унёс жизни около 50 человек в штатах Техас и Луизиана; более миллиона жителей покинули свои дома.

