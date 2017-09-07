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Осужденный по "Болотному делу" Иван Непомнящих покинул Россию

Иван Непомнящих

Осужденный по "Болотному делу" инженер Иван Непомнящих покинул Россию. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт". Сейчас Непомнящих находится в Праге, сообщает ОВД Инфо. В дальнейшем он намерен уехать на учебу в США.

Непомнящих был приговорен к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках, якобы имевших место на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, и в применении насилия к полицейским. Наказание он отбывал в исправительной колонии № 1 Ярославской области.

Таким образом, с 24 августа 2017 года в колониях не осталось ни одного осужденного по "Болотному делу": примерно за месяц до Непомнящих из той же колонии освободился Дмитрий Ишевский. Однако продолжается суд у Дмитрия Бученкова, который находится под домашним арестом, и в психиатрической больнице в Астрахани находится Максим Панфилов, обвиненный в причастности к событиям на Болотной и признанный невменяемым.

Незадолго до выхода на свободу Непомнящих поместили в штрафной изолятор. Поводом для применения таких мер к Непомнящих стало то, что в апреле 2017 года он и еще двое заключенных пожаловались на избиение. С выходом из колонии преследование Непомнящих не кончится: суд удовлетворил иск администрации колонии об установлении над ним административного надзора.

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