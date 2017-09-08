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Актер Роберт де Ниро обещает восстановить карибский остров Барбуду

Последствия урагана "Ирма" на карибских островах

Американский актер, лауреат премии Оскар Роберт де Ниро обещает восстановить карибский остров Барбуда, пострадавший от урагана "Ирма".

Как сообщил премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун, сильными ветрами и волнами повреждено более 95 процентов всех строений в стране. "Жизнь парализована, как минимум 60 процентов населения не имеют крова", заявил он.

Де Ниро и крупный австралийский застройщик Джеймс Паркер какое-то время назад объявили о планах строительства курорта на Барбуде.

На настоящий момент число погибших от урагана "Ирма" достигло 14-ти. Миллион двести человек были эвакуированы или лишились собственности. Во многих местах прервана подача питьевой воды.

Последними жертвами стихии стали острова Гаити, еще не восстановившийся полностью после масштабного землетрясения 2010 года, а также Теркс и Кайкос . Следующая страна, расположенная по пути следования урагана, - Багамы.

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