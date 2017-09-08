Актер Роберт де Ниро обещает восстановить карибский остров Барбуду

Американский актер, лауреат премии Оскар Роберт де Ниро обещает восстановить карибский остров Барбуда, пострадавший от урагана "Ирма".

Как сообщил премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун, сильными ветрами и волнами повреждено более 95 процентов всех строений в стране. "Жизнь парализована, как минимум 60 процентов населения не имеют крова", заявил он.

Де Ниро и крупный австралийский застройщик Джеймс Паркер какое-то время назад объявили о планах строительства курорта на Барбуде.

На настоящий момент число погибших от урагана "Ирма" достигло 14-ти. Миллион двести человек были эвакуированы или лишились собственности. Во многих местах прервана подача питьевой воды.

Последними жертвами стихии стали острова Гаити, еще не восстановившийся полностью после масштабного землетрясения 2010 года, а также Теркс и Кайкос . Следующая страна, расположенная по пути следования урагана, - Багамы.