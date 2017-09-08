"Коммерсант": Генерал СК Никандров раскрыл ФСБ схему получения взяток

Заместитель начальника московского управления Следственного комитета России (СКР) Денис Никандров раскрыл Федеральной службе безопасности схему получения взяток через банковские карды одного из европейских кредитных учреждений. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Коммерсантъ".

Собеседник издания сообщил, что Никандров начал переговоры о заключении досудебного соглашения с Генпрокуратурой. Банковские карты, о которых рассказал Никандров, были найдены во время обысков у других обвиняемых по делу - руководителя главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова. Никандров, как сообщает газета, также рассказал об использовании этих карт другими сотрудниками СК из числа его сослуживцев.

Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны в июле 2016 года по обвинению в получении крупной взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) в обмен на прекращение уголовного преследования. Сейчас они находятся под арестом.

