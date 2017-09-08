СМИ: на День города мэрия Москвы потратит 740 миллионов рублей

Власти Москвы планируют потратить на празднование Дня города 9-10 сентября рекордную сумму - более 740 миллионов рублей. Это на 160 миллионов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РБК на основе данных с сайта госзакупок.

Больше всего средств будет потрачено на праздничное оформление — 360 миллионов рублей. На разгон облаков над Москвой пойдет 97 миллионов рублей . Еще 31 миллион рублей московские власти выделили на фейерверки.

Как отмечает издание, расходы на праздник в честь 870-летия Москвы станут самыми большими за последние несколько лет. В прошлом году на празднование было потрачено 580 миллионов рублей. В 2015 году День города обошелся Москве в 500 миллионов рублей – в два раза больше, чем в 2014 году. После этого Общественная палата России попросила Генеральную прокуратуру России проверить траты мэрии Москвы.