Суд оставил в силе ограничения на иммиграционный указ Трампа

Апелляционный суд в США оставил в силе ограничения на иммиграционный указ президента Дональда Трампа. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

В конце июня Верховный суд США утвердил запрет на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена на 90 дней, если у них нет американской визы или вида на жительство. Исключения предусматривались только для тех, у кого в США проживают ближайшие родственники – родители, дети, родные братья или сестры, – которые являются гражданами страны.

Суд также освободил от действия указа бабушек и дедушек, теть, дядь, двоюродных братьев и сестер, племянников и племянниц граждан США.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал новый иммиграционный указ, который на 90 дней запретил въезд для граждан нескольких стран, где проживают преимущественно мусульмане. Документ был заблокирован судами как дискриминационный. 26 июня Верховный суд США частично восстановил действие указа. В постановлении суда говорится, что мартовский указ президента будет частично введен в действие до того, как Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела. Следующие слушания в Верховном суде назначены на октябрь.