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В Татарстане полицейский осужден за избиение задержанного

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Верховный суд Татарстана ужесточил наказание полицейскому Марату Гараеву, которого в середине июля приговорили к четырем годам условно за избиение задержанного. Суд назначил Гараеву четыре с половиной года в колонии общего режима. Полицейскому также запретили работать в правоохранительных органах в течение почти трех лет.

Как сообщает правозащитная организация "Зона права", в апреле прошлого года Гараев избил 33-летнего задержанного. Полицейского обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий. Прокурор просил для обвиняемого 11 лет колонии строгого режима.

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