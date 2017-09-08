Около 30 человек погибли при землетрясении в Мексике

Около 30 человек погибли в результате землетрясения на южном побережье Мексики. Об этом сообщает Reuters. Есть разрушения.
Без электричества остались почти 2 миллиона человек.
Объявлено об угрозе цунами в Мексике, Эквадоре, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме и Гондурасе.
Магнитуда подземных толчков составила 8,2. Их ощутили почти 50 миллионов человек.
Президент Мексики Пенья Ньето заявил, что это самое сильное землетрясение в стране за почти 100 лет.
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