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Новости

Около 30 человек погибли при землетрясении в Мексике

Во время землетрясения в Мехико (7 сентября 2017 г.)

Около 30 человек погибли в результате землетрясения на южном побережье Мексики. Об этом сообщает Reuters. Есть разрушения.

Без электричества остались почти 2 миллиона человек.

Объявлено об угрозе цунами в Мексике, Эквадоре, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме и Гондурасе.

Землетрясение и цунами в Мексике
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Магнитуда подземных толчков составила 8,2. Их ощутили почти 50 миллионов человек.

Президент Мексики Пенья Ньето заявил, что это самое сильное землетрясение в стране за почти 100 лет.

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