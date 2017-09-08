Оппозиционер и бывший лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов отказался от дачи показаний в Следственном комитете, куда был вызван на допрос. Об этом сообщается в твиттере оппозиционера. Он заявил, что считает действия следствия элементом давления.

На сайте Следственного комитета, в свою очередь, говорится, что Удальцов сделал ряд заявлений об акциях протеста в Москве на Болотной площади в 2012 году, а также "дал оценку действиям лиц", связанных с массовыми беспорядками.

Удальцов вышел на свободу в начале августа. Он отбыл 4 с половиной года лишения свободы, на которые был приговорен по так называемому "Болотному делу". После освобождения он заявил, что ему "не в чем каяться" в связи событиями на Болотной площади.

