Глава Минфина Силуанов хотел бы попросить денег у Москвы

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2018 году составит 1,4 процента ВВП.

Выступая в пятницу на Московском финансовом форуме, министр отметил, что в последующие годы его планируется сократить до 0,8-0,9 процентов ВВП, чтобы он - согласно бюджетному правилу - был равен объёму расходов по обслуживанию долга.

Силуанов как бы шутя заявил, что его ведомство хотело бы забрать немного ресурсов у Москвы, у которой "есть определённый жирок". На это также участвующий в форуме мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что столица может потратить все деньги и начать просить взаймы у Минфина.

Ранее в пятницу "Коммерсант" написал, что заявки на бюджетное финансирование на 2018-2020 годы рекордно превышают планируемый бюджетный дефицит. Как стало известно изданию, у Минфина нет средств, чтобы удовлетворить, в частности, заявки на финансирование индексации довольствия военных, программу "Жилище", ремонт региональных автодорог, строительство железных дорог, ремонт школ и новые ставки учителям.

У финансового ведомства, в отличие от 2015–2017 годов, нет даже технической возможности найти деньги на все заявки без повышения налогов, подчеркивает "Коммерсант".

