Германия отклонила требование Польши о военных репарациях

Германия отклонила претензии Польши на триллион долларов в качестве военных репараций.

Пресс-секретарь правительства ФРГ Стеффен Зайберт заявил в пятницу, что вопрос был урегулирован в юридическом и политическом аспектах в 1953 году, когда была подписана декларация об отказе Польской Народной Республики от дальнейших германских военных репараций.

По словам Зайберта, Берлин полностью признаёт ответственность за "неописуемые преступления" нацистской Германии во время Второй мировой войны, однако Польше уже выплачены значительные компенсации за нанесённый ущерб.

Нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши оспаривает соглашение от 1953 года, заявляя, что оно не имеет законной силы, так как было подписано под давлением Советского Союза.

В конце августа польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что стране не был возмещён ущерб, причинённый во время Второй мировой войны. Ранее еще несколько политиков, представляющих правящую в Польше партию "Право и справедливость", заявили о "неурегулированности" вопроса о германских репарациях.



