В Австралии умер писатель и путешественник Соломон Шульман

В Австралии на 82 году жизни скончался писатель, режиссер, кинодраматург и путешественник Соломон Ефимович Шульман. Он родился в 1936 году в Бобруйске, окончил Институт кинематографии в Москве, в течение десяти лет был одним из ведущих "Альманаха кинопутешествий". Снял свыше сорока документальных фильмов, написал пять художественных киносценариев и пять книг, одну из которых - "Инопланетяне над Россией" – графически оформил Сергей Довлатов.

В середине 1960-х годов Соломон Шульман состоял в гражданском браке с актрисой Татьяной Самойловой. Половину жизни он провел в путешествиях и съемках по всему миру. Последние сорок лет прожил в Австралии, написал книгу об аборигенах. Шульман лауреат многих международных журналистских и кинопремий. Выступал в передачах Радио Свобода с большими мемуарными беседами.