В Петербурге вспоминали день начала блокады Ленинграда

Необычная акция прошла в Петербурге в память о начале блокады Ленинграда. Вечером 8 сентября во дворе дома на улице Конной, 10 собрались жильцы, чтобы вспомнить тех, кто жил в их доме во время войны. Информацию о них и воспоминания соседей собрал один из жильцов, Юрий Вульф. Он около года переписывался с семьями ленинградцев и работал в архивах и в результате восстановил истории 400 людей, переживавших блокаду в этом доме и уходивших отсюда на фронт. По этим материалам он издал книгу «Конная, 10. Память и имя».

Вульф считает, что абстрактные акции памяти бессмысленны, что память связана не с цифрами погибших, а с конкретными именами – их и зачитывали во дворе дома, начиная с павших на войне. Далее шли имена других жильцов, стариков, женщин, школьников, маленьких детей.

Люди подходили к столу с зажженной свечой и вспоминали своих близких и соседей. У некоторых здесь жили дедушки и бабушки, чьих-то родственников успели увезти в эвакуацию до начала голода, кого-то переправили уже по Дороге Жизни. Житейские истории – например, о том, как семья спаслась, потому что весь год готовилась к поездке в деревню и сушила сухари, приобретала в городском дворе, при зажженных свечах, особенное звучание.

Отдельно прозвучал и рассказ о женщинах этого дома, которые во время войны артелью шили рукавицы для фронта. Соседи запомнили, как однажды ночью во дворе появился "воронок", и этих женщин забрали. Из большой артели вернулись только двое, и никто до сих пор не знает, в чем была вина остальных. В конце встречи священник соседнего храма отслужил литию по жильцам дома, погибшим на войне и от голода во время блокады.