Собянин снял с должности чиновников, готовивших подтасовки на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увольнении главы и замглавы управы района Ново-Переделкино. 8 сентября было опубликовано видео, на котором замглавы управы Светлана Антонова предположительно обсуждает подтасовки на муниципальных выборах с представителями участковых избирательных комиссий. Об этом сообщила "Медуза".

Собянин также заявил, что в районе заменены все председатели избиркомов.

Ранее в субботу сообщалось, что на YouTube появилась видеозапись, предположительно фиксирующая обсуждение подтасовки на предстоящих муниципальных выборах в московском районе Ново-Переделкино.

Предположительно, Антонова разговаривает с членами участковых избирательных комиссий, номера которых указываются в титрах. Также видно, как она передает им конверты, содержимое которых называет "вознаграждением" или "авансом". В одном из разговоров упоминается некое "укромное место", в котором лежат бюллетени.

Сама замглавы управы Ново-Переделкино в беседе с интернет-изданием "Медуза" заявила, что видео – "жуткая клевета" и "жуткая нарезка".

Муниципальные выборы в Москве состоятся 10 сентября. Сегодня в России день тишины, запрещена любая агитация. Ранее движение в защиту прав избирателей "Голос" заявляло о так называемой "сушке" явки на выборы и использовании административного ресурса городскими властями.