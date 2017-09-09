Повстанцы в Сирии начали крупную операцию против "ИГ" в Дейр-аз-Зоре

Повстанческие "Сирийские демократические силы", действующие при поддержке США, объявили о военной операции по окончательному вытеснению боевиков группировки "Исламское государство" ("ИГ", запрещена в России) из восточной провинции Дейр-аз-Зор - главного нефтеносного района.
Эти же повстанческие формирования, ядро которых составляют курдские формирования, продолжают попытки вытеснить джихадистов из их главного опорного пункта - города Ракка, на севере Сирии.
На прошлой неделе войска режима Башара Асада прорвали трёхлетнюю блокаду города Дей-аз-Зор (столицы провинции) силами "ИГ".
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