Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Повстанцы в Сирии начали крупную операцию против "ИГ" в Дейр-аз-Зоре

Город Дейр-аз-Зор (восток Сирии)

Повстанческие "Сирийские демократические силы", действующие при поддержке США, объявили о военной операции по окончательному вытеснению боевиков группировки "Исламское государство" ("ИГ", запрещена в России) из восточной провинции Дейр-аз-Зор - главного нефтеносного района.

Эти же повстанческие формирования, ядро которых составляют курдские формирования, продолжают попытки вытеснить джихадистов из их главного опорного пункта - города Ракка, на севере Сирии.

На прошлой неделе войска режима Башара Асада прорвали трёхлетнюю блокаду города Дей-аз-Зор (столицы провинции) силами "ИГ".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG