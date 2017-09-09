Ректор ВШЭ: четверть трудоспособных россиян – "неуспешные люди"

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов назвал четверть трудоспособных россиян "неуспешными людьми".

Выступая на Московском экономическом форуме, Кузьминов сказал, что 25–28 процентов людей в России вносят нулевой вклад в ВВП, то есть на них общество тратит больше, чем от них получает. При этом в России отмечается дефицит трудовых ресурсов.

Кузьминов считает, что демографически Россия ближе к странам Европы, в которых доля "неуспешных людей" – 6–10 процентов. Чтобы достичь европейского уровня, Кузьминов предложил за счет бюджетных средств организовать патронажную систему работы с молодыми родителями и индивидуальную помощь младшим школьникам, а также усилить профильное образование в старших классах.

Как передает Русская служба Би-би-си, директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров привел на форуме данные о том, что в России в бедности живут около четверти детей и некоторым семьям даже пришлось брать кредиты, чтобы собрать детей в школы.

Кузьминов и другие участвующие в форуме эксперты заявили, что считают недостаточными траты из бюджета на человеческий капитал – здравоохранение и образование.

Проблемы с качеством человеческого капитала в России во время конференции отмечали и представители МВФ и Всемирного банка.

Ярослав Кузьминов – один из авторов "Стратегии-2020", представленной в 2012 году программы реформ, которые должны были оживить российскую экономику.