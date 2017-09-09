В Лондоне десятки тысяч британцев протестовали против "брекзита"

В Лондоне в субботу десятки тысяч человек участвовали в протестном шествии приуроченном к запланированному на 11 сентября голосованию в Палате общин. Парламентарии будут рассматривать законопроект о выходе Великобритании из ЕС.

Так называемое "народное шествие в поддержку Евросоюза" стало одной из акций в серии протестов, обобщённо названных "осень недовольства".

Организаторы субботнего шествия говорят о 50-ти тысячах участников. Собравшиеся несли в руках плакаты с надписями "Я люблю ЕС", "Brexit - токсичен", "Уже скучаю по Евросоюзу".