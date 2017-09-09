Турция призывает германских турков опасаться расизма и ксенофобии

Власти Турции призывают живущих в Германии турков воздержаться от участия в политических собраниях и дискуссиях в преддверии парламентских выборов 24 сентября. Гражданам Турции рекомендовано на это время воздержаться от поездок ФРГ.

По мнению МИД Турции, им стоит опасаться проявлений "расизма и ксенофобии".

Отношения между Анкарой и Берлином еще больше обострились после того, как в Турции стали задерживать граждан ФРГ по политическим мотивам – в рамках кампании репрессий против тех, кто якобы причастен к попытке госпереворота в июле 2016 года.

В августе турецкий лидер Реджеп Эрдоган призвал германских турков голосовать на выборах против Христианско-Демократического Союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, против социал-демократов и "зелёных", назвав их всех врагами Турции.

В минувшее воскресенье Меркель вызвала волну недовольства в Турции, заявив, что будет добиваться прекращения переговоров о её возможном вступление в Евросоюз.