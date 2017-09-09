ЦИК признал "нарушением закона" махинации в Ново-Переделкино

В Центральной избирательной комиссии считают "беспрецедентными" махинации руководства московской районной управы Ново-Переделкино. Заместитель главы ЦИК Николай Булаев в интервью агентству ТАСС заявил, что закон не позволяет немедленно уволить нарушителей из участковой избирательной комиссии, несмотря на решение мэра Москвы Сергея Собянина. Однако, по словам Булаева, закон позволяет избрать "другого председателя" комиссии. Чиновник подтвердил, что в Центризбиркоме поддерживают отстранение от работы председателей участковых комиссий. По словам Николая Булаева, они "грубо нарушили" федеральные и региональные законы.

В субботу в Интернете появился видеоролик, на котором показано, как замглавы управы Ново-Переделкино Светлана Антонова обсуждает планируемую победу своих "сторонников" на муниципальных выборах. Она передаёт представителям избирательных комиссий конверты с "вознаграждением" и просит не считать голоса без её звонка.

Мэр Москвы Собянин объявил в субботу днём об увольнении руководителей управы и пообещал москвичам "честные выборы". Документы о нарушениях на выборах, по его словам, будут переданы в прокуратуру.

10 сентября в России единый день голосования. В результате этого политического мероприятия станут известны, в частности, главы 16 субъектов Российской Федерации. В Москве власти объявят имена депутатов местных советов в 125 районах, информирует ТАСС.