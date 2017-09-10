В Париже пройдет акция в поддержку режиссера Серебренникова

Актеры и деятели культуры планируют в рамках митинга обратиться с открытым письмом к послу России во Франции. На площади Трокадеро утром соберутся бывшие министры культуры, руководители крупных театров и актеры, сообщило агентство France Press. Оно приводит слова представителей Национального театра Шайо, которые намерены сделать запрос послу России во Франции Александру Орлову.

Деятели культуры хотят поддержать находящегося под домашним арестом режиссера и художественного руководителя "Гоголь-Центра" Кирилла Серебренникова. Причем это уже не первая такая акция: в прошлый раз французские актеры и руководители театров митинговали после обысков в квартире Серебренникова в конце мая по делу "Седьмой студии".

Ранее МИД Франции также выразил обеспокоенность из-за уголовного дела в отношении режиссера. Представители французской дипломатии полагают, что преследование Серебренникова ограничивает свободу творчества.

Режиссера обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа".