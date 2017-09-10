Саакашвили на границе встречают противники и сторонники

В воскресенье лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили собирается пересечь польско-украинскую границу, ориентировочно в 13.00 по киевскому времени. На пункте пропуска "Краковец" (Львовская область) его готовятся встретить как противники, так и сторонники. Украинские СМИ ведут прямую трансляцию с пункта пропуска, где сейчас можно наблюдать несколько сотен приверженцев Саакашвили, включая и бывших бойцов добровольческих батальонов. На автобусах сюда прибыло примерно такое же количество противников, которые, по мнению штаба опального политика, намерены устроить провокации. Противоборствующие стороны разделяет кордон полицейских, в том числе в бронежилетах и шлемах.

Вместе с Саакашвили к границе отправится его жена Сандра Рулофс и 11-летний сын.

Украинские пограничники сообщили, доступ к пункту пропуска ограничен во избежание конфликтных ситуаций и провокаций. Полицейские задержали здесь активистку Femen. Она провела акцию на дороге перед КПП – оголила грудь и подняла портреты Порошенко и Саакашвили с надписью "Fools without borders" ("Дураки без границ").

Юлия Тимошенко заявила журналистам в Жешуве, что приехала защитить не только права Саакашвили, но Украину от "очередного авторитаризма и репрессий оппозиции". Лидер "Батькивщины" призвала к объединению все украинские демократические силы для того, чтобы "прекратить создание в стране коррупционной диктатуры, которую олицетворяет Порошенко".

Саакашвили будет прорываться на территорию Украины в сопровождении журналистов и депутатов Верховной Рады, в частности, от партий "Батькивщина" и "Самопомощь". Поддержать его в Польшу приехала и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ожидается, что в ближайшее время экс-президент Грузии выступит на пресс-конференции в польском Жешуве и затем с группой поддержки на автобусе отправится к границе.

Отвечая ранее на вопрос журналистов, рассматривает ли он сценарий ареста на границе и экстрадицию в Грузию, Саакашвили не исключил, что украинские власти могут похитить его и переправить в Грузию, но это будет, как отметил политик, "уголовным преступлением, за которое придется отвечать всем, кто это совершит". Как заявил накануне в эфире одного из национальных телеканалов первый замглавы Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Василий Серватюк, у Саакашвили пограничники заберут документы и отправят назад в Польшу. По его словам, польская сторона обязана принять бывшего грузинского лидера со справкой об изъятии украинских документов.

5 сентября Министерство юстиции Украины подтвердило, что получило новый, уже третий запрос от прокуратуры Грузии на арест и экстрадицию Саакашвили, против которого на родине возбуждено четыре уголовных дела. Ему, в частности, инкриминируют растрату государственных средств и превышение служебных полномочий. Киев ранее заявлял о политических мотивах преследования бывшего грузинского лидера и отказывался выдавать его Тбилиси.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили о том, что президент Петр Порошенко подписал указ о лишении находящегося на тот момент в США Михаила Саакашвили украинского гражданства. Формальным поводом для этого стало то, что политик якобы не сообщил украинским властям об уголовном преследовании в Грузии.

Сам Порошенко заявил, что вынужден был подписать соответствующий указ, поскольку в противном случае он нарушит действующие законы и Конституцию Украины. Лишение украинского гражданства Саакашвили его сторонники назвали "политической расправой" Порошенко и его окружения, которых политик обвинял в коррупции. Саакашвили пообещал вернуться в Украину 10 сентября и оспорить лишение его гражданства в суде. Грузинского гражданства Михаила Саакашвили лишили 4 декабря 2015 года.