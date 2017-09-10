42 бюллетеня оказались недействительными после досрочного голосования в Барнауле

Избирком Алтайского края разбирается в обстоятельствах появления бюллетеней без печатей, обнаруженных в ходе досрочного голосования на выборах депутатов Думы Барнаула, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-центре крайзбиркома.

"Наши специалисты выехали на избирательный участок №249 (округ №19) в лицее №2, где, по предварительной информации, обнаружены бюллетени без печати. При вскрытии 42 конвертов по досрочному голосованию выяснилось, что на бюллетенях нет печати участковой избирательной комиссии. Там работает комплекс обработки бюллетеней, он просто отметит эти бюллетени как нераспознанные, соответственно они учитываться не будут", - сказали в крайизбиркоме. Там отметили, что в настоящее время специалисты разбираются, как такое могло произойти.