Сводки с избирательных участков Москвы
42 бюллетеня оказались недействительными после досрочного голосования в Барнауле
Избирком Алтайского края разбирается в обстоятельствах появления бюллетеней без печатей, обнаруженных в ходе досрочного голосования на выборах депутатов Думы Барнаула, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-центре крайзбиркома.
"Наши специалисты выехали на избирательный участок №249 (округ №19) в лицее №2, где, по предварительной информации, обнаружены бюллетени без печати. При вскрытии 42 конвертов по досрочному голосованию выяснилось, что на бюллетенях нет печати участковой избирательной комиссии. Там работает комплекс обработки бюллетеней, он просто отметит эти бюллетени как нераспознанные, соответственно они учитываться не будут", - сказали в крайизбиркоме. Там отметили, что в настоящее время специалисты разбираются, как такое могло произойти.
Здесь можно следить за выявленными нарушениями на выборах по всей стране, а также отправить свое сообщение.
Вот только некоторые данные о замеченных нарушениях при голосовании в Москве:
- Члены комиссии с ПРГ не разъясняют избирателям, что можно выбирать 5 кандидатов. Большинство избирателей об этом не знают, а у наблюдателей нет права им разъяснять эту ситуацию.
- При выездном голосовании избирателю выдали бюллетень без паспорта. Комиссия согласилась, что выездное голосование (5 бюллетеней) нужно признавать недействительным, но отказалась принимать решение сразу по возвращении, а отложить решение до 20 часов.
- Дом ветеранов (интернат?). Все жильцы интерната снабжены одинаковыми памятками - за кого голосовать. "Явка" почти - 100%. Голосование проходило под присмотром медперсонала. Камера в помещении для голосования не работает с 9 утра. Попытаются сфотографировать памятку. Жалобу на неработающую камеру готовят.
Погода в России не должна помешать российским избирателям пойти на выборы в воскресенье.
"Я думаю, что погода не помешает проведению выборов. Такие грозные опасности, которые сейчас сотрясают Атлантику и североамериканский континент, нам не угрожают", - сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макаровас в информцентре ЦИК.
По ее словам, как передает "Интерфакс", погоду в стране определяют три циклона, первый - на Камчатке, где ветрено, идет дождь, и температура не превышает 10 градусов тепла; в Приморском крае солнечно, до 26-27 градусов. В Сибири и на Урале в воскресенье также ожидается похолодание и осадки. "Местами погода неприятная, но никаких опасных, экстремальных явлений не прогнозируется сегодня", - отметила главный специалист Гидрометцентра. При этом, по ее словам, на большей части европейской России погода комфортная, "приходит бабье лето".
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