Ураган "Ирма" в ночь на воскресенье прошел недалеко от Гаваны

Ураган "Ирма" в ночь на воскресенья прошел недалеко от Гаваны, в результате чего ветер достигал скорости 60 километров в час и сопровождался проливными дождями. Об этом сообщает кубинское "Радио Ребельде". По всему северо-западному побережью острова наблюдаются штормовое волнение моря и подтопления на береговой линии. Высота волн в некоторых местах достигалашести-девяти метров.

Последние прогнозы показывают, что ураган "Ирма" ударит по городу Тампа после того как шторм подойдет к западному побережью Флориды. По оценке Национального Центра ураганов, Майами не примет на себя непосредственный удар, как первоначально предполагалось, хотя ожидается, что сильный ветер и дождь нанесут серьезный ущерб крупному мегаполису и близлежащим туристическим курортам.

Губернатор Флориды Рик Скотт распорядился эвакуировать более пяти миллионов человек, проживающих на пути урагана. По всему Карибскому бассейну, были зарегистрированы по меньшей мере, 20 смертельных случаев в результате воздействия урагана "Ирма".