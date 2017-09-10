Нижегородец подал в суд на канал РЕН-ТВ, объявивший его "скинхедом"

Нижегородец Александр Викулов подал к телеканалу РЕН-ТВ иск из-за выпущенных в августе-сентябре 2017 года фильмов документального проекта "Либералам – черным налом", в которых его называют "скинхедом". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

РЕН-ТВ рассказывает о российских гражданах, исповедующих либеральные взгляды. Многие герои фильма по информации телекомпании собираются (или собирались) стать депутатами различных уровней власти на выборах 10 сентября 2017 года.

В одном из фильмов проекта некий гражданин Дмитрий Сорокин утверждает, что Александр Викулов – участник группировки скинхедов, имеющей отношение к нескольким нераскрытым убийствам. В фильме также утверждается, что Викулов – член организации "Открытая Россия" и кандидат в депутаты местного самоуправления.

Александр Викулов заявляет, что не знаком с человеком, который говорит о нем в фильме, никогда не был скинхедом и никогда не убивал людей. Он просит суд защитить его "честь, достоинство и деловую репутацию".

Викулов действительно являлся кандидатом в депутаты Афонинского сельского совета Кстовского района Нижегородской области на выборах 10 сентября. Но не от организации "Открытая Россия", а от партии ЛДПР. Некоторое время назад он добровольно снял свою кандидатуру, объяснив это решение "другими интересами".

Александр Викулов просит суд признать несоответствующими действительности сведения, распространенные телекомпанией, а также обязать РЕН-ТВ дать опровержение и компенсировать моральный вред.