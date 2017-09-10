В Кировской области досрочно проходят выборы губернатора в связи с арестом Никиты Белых по подозрению в получении крупной взятки и его отстранением от должности. Сейчас бывший губернатор находится в московском СИЗО "Лефортово", а на пост главы Кировской области претендуют четыре кандидата: бывший глава Росреестра, коллега Владимира Путина по службе в ленинградском управлении КГБ, член "Единой России" Игорь Васильев, руководитель региональной организации КПРФ, бывший депутат Государственной Думы Сергей Мамаев, руководитель региональной организации партии "Коммунисты России" Николай Барсуков и глава местной ячейки ЛДПР Кирилл Черкасов.

Накануне дня голосования представители КПРФ и "Справедливой России" заявили о грубейших нарушениях. Так по данным оппозиционных партий для голосования был напечатан дополнительной тираж бюллетеней. Об этом сообщили рядовые избиратели, проживающие в кировском районе "Чистые пруды". Люди рассказали, что им для голосования предложили несколько бюллетеней, которые по качеству бумаги отличались от остальных. Кроме того, в них была допущена ошибка – в словосочетании "для голосования" были напечатаны две буквы "д".

На запрос КПРФ председатель кировской городской избирательной комиссии Наталья Вершинина заявила, что в официальных бюллетенях никаких опечаток не зафиксировано, а откуда могли появиться дополнительные бюллетени с двойной "Д", она не знает. От комментариев прессе председатель избирательной комиссии отказалась. На некоторых участках зафиксированы попытки выноса избирательных бюллетеней, а один избиратель на городском участке 364 с удивлением обнаружил, что в его собственной квартире зарегистрированы неизвестные граждане.

Независимые эксперты прогнозируют, что в явка на этих выборах ожидается крайне низкой – не более 10-15 процентов. Но эксперты "Единой России" ожидают явку больше 30 процентов и победу кандидата от "партии власти" Игоря Васильева в первом туре.