В Ульяновской области разгромлен лагерь противников цементного завода

В ночь на воскресенье 10 сентября разгромлен лагерь под открытым небом, где круглосуточно находились несколько жителей Тереньгульского района Ульяновской области, протестовавших против строительства китайского цементного завода на экологически чистой территории. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Ульяновске.

В субботу вечером в связи с наступлением холодов протестующие оставили лагерь около села Солдатская Ташла, что в 50 километрах от Ульяновска, и перебрались в один из домов в селе Подкуровка, где они посменно продолжают голодовку, начатую 22 августа. Ночью неизвестные искромсали оставленные плакаты с надписями "Против строительства цемзавода" и "Путин, помоги!" – их участники акции просто не успели вывезти. Как сообщила руководитель местной общественной организации "За благоприятную экологическую среду" Надежда Родионова, жительница Подкуровки, сотрудники полиции проводят дознание.

Власть усиливает давление на протестующих. В пятницу 8 сентября Ленинский райсуд Ульяновска начал рассматривать административное дело, возбужденное в отношении трех жительниц района: их обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий. 29 августа группа протестующих против цемзавода вошла в здание областной администрации и поставила в фойе палатку, требуя встречи с губернатором. Председатель регионального правительства Александр Смекалин обратился в прокуратуру области с просьбой привлечь виновных к ответственности.

В субботу 9 сентября в доме культуры Подкуровки должен был состояться очередной сход жителей района, выступающих против планов строительства завода и разработки мелового месторождения в живописном месте. Но администрация поселения внезапно закрыла клуб, объявив о начале ремонта. В тот же день село посетил губернатор области Сергей Морозов, встречи с которым противники цемзавода добиваются на протяжении всей протестной акции. Морозов приезжал проинспектировать социальные объекты. От диалога с протестующими он в буквальном смысле ушел. На видео слышно, как человек говорит Морозову: "Я человек, который за вас два раза голосовал. Когда вы приедете на сход?"

Инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода с компанией "Аньхой Конч" подписано в августе 2015 года. Китайская сторона планирует вложить в проект до 500 миллионов долларов, создать до 400 рабочих мест для местного населения, и при этом заявляет, что предприятие будет экологически чистым, а также обещает рекультивировать земли после выработки месторождения сырья.