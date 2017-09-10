В Париже деятели культуры выступили в поддержку Кирилла Серебренникова

В национальном театре танца "Шайо" в Париже завершилась акция известных французских деятелей культуры в поддержку Кирилла Серебренникова. Собравшиеся подписали письмо, в котором призвали президента Франции предпринять все усилия, чтобы добиться освобождения режиссера и его сотрудников. Об этом сообщает Международное французское радио.

Участники подписали и обнародовали письмо к российскому послу в Париже и выступили в роли моделей для фотографа Оливье Сияппа, снявшего "фото-свидетельства" в пользу российского режиссера. 21 августа российский суд постановил поместить Кирилла Серебренникова под домашний арест.

В холле театра собрались директор "Шайо" Дидье Дешам, Ольвье Пи директор Авиньонского театрального фестиваля Ольвье Пи, директор национального центра драматического искусства "Нормандия-Руан" Давид Бобе, директор Comédie-Française Эрик Рюф, актёры, хореографы, музыканты, бывший министр культуры Франции Джак Ланг и многие другие.

После коллективного фотографирования собравшиеся поставили подписи под обращением в поддержку арестованного российского режиссёра и учредили "Комитет поддержки Кирилла Серебренникова".