По предварительным итогам голосования на муниципальных выборах 10 сентября, в ряде округов Москвы лидируют кандидаты от оппозиции.

В Басманном округе победу одержали, по предварительным данным, трое оппозиционных политиков – Виктор Котов, Илья Морозов и Людмила Штейн.

В Красносельском округе муниципальными депутатами, по предварительным данным, избраны лидер "Солидарности" Илья Яшин и несколько его соратников.

Как сообщает один из координаторов оппозиционной предвыборной кампании Максим Кац, кандидаты от оппозиции, прежде всего от "Яблока", побеждают в районах Тверской, Якиманка, Гагаринский, Академический.

В то же время Кац отмечает, что во многих районах на окраинах Москвы лидируют представители "Единой России".

"Новая газета" отметила, что в нынешних выборах заметную роль сыграли "объединенные демократы (1036 кандидатов в 125 районах Москвы). "Это сторонники оппозиции, которых поддержал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Среди таких депутатов можно обнаружить и самовыдвиженцев, и яблочников, и даже коммунистов со справедливороссами, отмечает "Новая газета".

На московских выборах было заметно аномальное количество граждан, "пожелавших" проголосовать на дому. Их участие в голосовании сопровождалось, как отмечают кандидаты от демократических сил, грубыми нарушениями законодательства.