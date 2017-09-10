По предварительным итогам голосования на муниципальных выборах 10 сентября, в ряде округов Москвы лидируют кандидаты от оппозиции.
В Басманном округе победу одержали, по предварительным данным, трое оппозиционных политиков – Виктор Котов, Илья Морозов и Людмила Штейн.
В Красносельском округе муниципальными депутатами, по предварительным данным, избраны лидер "Солидарности" Илья Яшин и несколько его соратников.
Как сообщает один из координаторов оппозиционной предвыборной кампании Максим Кац, кандидаты от оппозиции, прежде всего от "Яблока", побеждают в районах Тверской, Якиманка, Гагаринский, Академический.
В то же время Кац отмечает, что во многих районах на окраинах Москвы лидируют представители "Единой России".
"Новая газета" отметила, что в нынешних выборах заметную роль сыграли "объединенные демократы (1036 кандидатов в 125 районах Москвы). "Это сторонники оппозиции, которых поддержал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Среди таких депутатов можно обнаружить и самовыдвиженцев, и яблочников, и даже коммунистов со справедливороссами, отмечает "Новая газета".
На московских выборах было заметно аномальное количество граждан, "пожелавших" проголосовать на дому. Их участие в голосовании сопровождалось, как отмечают кандидаты от демократических сил, грубыми нарушениями законодательства.
Так, администратор сообщества жителей Алексеевского района, Останкино и Ростокино в Facebook Виталий Купеев отметил "тревожную картину" с огромным количеством заявлений от москвичей, голосующих из дома. "Вчера и сегодня наблюдатели продолжают обзвон по заявлениям "надомников". Очень многие просто не подавали заявлений. Фактически соцработники принуждают голосовать всех, кто в районе получает социальное обеспечение", – написал Купеев, наблюдения которого приводит издание НьюсМСК.ком.
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