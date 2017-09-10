Томск: волонтёров штаба Навального оштрафовали на "ноль" рублей

В Томске волонтерам штаба Навального выдали квитанции с суммой штрафа в 0 рублей. Кировский суд в Томске признал виновными в совершении административного правонарушения организаторов и участников акции в поддержку Алексея Навального. Суд назначил четверым активистам штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В воскресенье координатор томского штаба Навального сообщила корреспонденту "Радио Свобода", что получила копии постановления и квитанции для оплаты штрафов. Однако в графе сумма указанно 0 рублей.

– Это показывает громоздкость и уродливость правоохранительной и судебной систем в России. Нас ограничивают в наших конституционных правах на мирные собрания, а потом судят за то, что мы это право отстаиваем. И даже в этом сфабрикованном деле они не смогли сделать всё правильно и не ошибиться. Чего уж говорить о настоящих делах, где нужен хотя бы элементарный профессионализм? – сказала Хлестунова.

Организатор мероприятия Сергей Чайковский рассказал, что на все уведомления о проведении акции чиновники ответили ему отказом. И пояснили: все запрошенные площадки уже заняты. В качестве альтернативы активистам предложили перенести акцию в гайд-парк на окраине города. В ответ Чайковский написал уведомление мэру Ивану Кляйну о том, что не согласен с переносом места и собирается проводить мероприятие на заявленной площади.

– Мне до сих пор не поступил ответ от администрации Томска, что я не могу проводить акцию 11 августа», — сказал Чайковский на судебном заседании.Он заявил, что в связи с этим считает мероприятие согласованным, а себя – невиновным.

Координатор томского штаба Навального Алена Хлестунова, считает мероприятие несостоявшимся. Как только появился агитационный куб, на месте оказались сотрудники полиции и увезли троих волонтёров в отделение. Другие активисты даже не успели раздать листовки, поскольку были вынуждены разбирать конструкцию. Вскоре остальные были вызваны в отделение полиции для составления административных протоколов.

По решению Кировского районного суда Томска Хлестунова и Чайковский были оштрафованы на 10 тысяч рублей, еще один активист должен будет заплатить 15 тысяч. А участнику мероприятия Тарасу Кузнецову – несовершеннолетнему инвалиду – суд назначил штраф в пять тысяч рублей. Суд не пожелал учесть, что молодой человек не знал о "несогласованности" акции.

В томском штабе с решением суда не согласны и намерены его обжаловать, сообщил корреспондент Радио Свобода Марк Подберезин.