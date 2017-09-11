Хилари Клинтон не намерена снова баллотироваться в президенты США

Хиллари Клинтон в воскресном телеинтервью, приуроченном к выходу ее мемуаров о прошлогодней президентской кампании, изложила свои взгляды на причины победы Дональда Трампа. Книга называется "What Happened?" ("Что случилось?").

Он искусно проэксплуатировал недовольство миллионов людей успехами, которых добились меньшинства, отметила Клинтон. А на уточняющий вопрос ответила, что имеет в виду миллионы белых американцев.

По словам Клинтон, Трамп делает из маргинальных человеконенавистнических групп часть политического мейнстрима и способствует захвату власти в Республиканской партии радикалами.

Клинтон призналась, что присуствовала на церемонии инаугурации Трампа только из уважения к традиции и охарактеризовала инаугурационную речь нового президента как воззвание к белым расистам.

Кандидат Демпартии на выборах 2016 года, Хиллари Клинтон заявила, что не намерена снова баллотироваться в президенты, но это не значит, что она уходит из политики, так как сегодня, по её словам, "на карту в буквальном смысле слова поставлено будущее Америки".