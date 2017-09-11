Ураган "Ирма" накрыл полуостров Флорида и ослабел

Ураган "Ирма" ослабел до шторма первой категории в начале 11 сентября. Вихрь продвинулся на север в район залива Тампа, к восточному побережью Мексиканского залива. Ураган, площадь которого составляла 640 километров, оставил по меньшей мере 3 миллиона жителей Флориды без электричества после того, как накрыл обе стороны полуострова ветрами, срывавшими крыши, и бушующими потоками воды.

В выходные дни буря также захватила большую часть Карибского бассейна и Кубы. В это время урагану еще были присвоены четвертая и пятая, а это означало что его сила привела к гибели по меньшей мере 24 человек. Несмотря на то, что 11 сентября сила ураган снизилась, он по-прежнему сопровождался ливневыми проливными дождями и мощными ветрами. 10 сентября во Флориде было зарегистрировано не менее трех случаев смерти от урагана.

Хотя Майами и обошел прямой удар урагана, в городе бушевали ветра скоростью 215 километров в час и шли сильные дожди. Центр шторма пересек район Форт-Майерс в конце 10 сентября.

Президент Дональд Трамп объявил, что скоро отправится во Флориду, чтобы на месте увидеть нанесенный ураганом ущерб.