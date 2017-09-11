Олега Сенцова поместили в подвал старой тюрьмы в Иркутске

Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из якутской колонии в следственный изолятор номер 1 города Иркутска. Об этом сообщают местные правозащитники. Сенцова, который помещён в одиночную камеру в подвале иркутской тюрьмы, посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Приангарья и юристы, передает корреспондент Радио Свобода в Иркутске.

СИЗО-1 – старейшая тюрьма города, ее подвалы считаются самым скверным местом для заключенных – там сыро и холодно, рассказал иркутский юрист Святослав Хроменков. Однако, по словам правозащитника, именно в камере Сенцова недавно делали ремонт и сейчас "там вполне прилично". Сам Сенцов не знает, почему его этапировали в Иркутск. По мнению правозащитника, таким образом, осужденному на большой срок не дают прижиться и обзавестись влияниемв колонии. Однако более вероятной причиной перевода Сенцова в Иркутск юрист считает практику Европейского суда по правам человека. Заключенным, этапированным на большое расстояние от места проживания, присуждается серьезная компенсация. Чем дальше от дома, тем выше сумма, отметил Хроменков.

В 2015 году российский суд признал граждан Украины – режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко виновными в подготовке и совершении терактов в аннексированном Крыму и приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они вину отрицали. Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Россия дважды отказалась выдать их Украине. В декабре 2016 года президент Владимир Путин заявил, что для того, чтобы Сенцова освободили "должны созреть условия".