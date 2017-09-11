КНДР угрожает США "великой болью", если ООН утвердит новые санкции

Северная Корея заявила, что Соединенные Штаты испытают "великую боль", если Вашингтон добьется успеха в принятии в Совете Безопасности ООН более жестких санкций против Пхеньяна. Министерство иностранных дел Северной Кореи 11 сентября заявило, что страна "готова использовать любые формы окончательных мер" против Соединенных Штатов. Представители КНДР заявили, что эти меры приведут к тому, что Соединенные Штаты испытают "самую большую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю".

ООН одобрила просьбу Соединенных Штатов от 11 сентября проголосовать за новые санкции против Северной Кореи из-за неизменного нарушения КНДР резолюций ООН, запрещающих ядерные испытания и баллистические ракеты. Ранее Соединенные Штаты распространили проект предложения, в котором содержится призыв к полному запрету на поставку нефтепродуктов в Северную Корею и на экспорт текстиля из этой страны. США также призвали заморозить активы КНДР и её лидера Ким Чен Ына, а также запретить путешествовать ему и другим официальным лицам.

В конце 10 сентября США распространили новое предложение, чуть менее жесткое, чем первоначальное, и включало нефтяное эмбарго на КНДР. Остается не ясным поддержит ли Россия или Китай, главные союзники Северной Кореи, новые жесткие шаги против Пхеньяна. И КНР, и Россия имеют право вето в Совете Безопасности ООН.