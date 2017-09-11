Зампредседателя Меджлиса Ахтем Чийгойз приговорен к 8 годам колонии

Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам лишения свободы заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза по обвинению в организации беспорядков 26 февраля 2014 года. Об этом сообщает "Крым. Реалии". Обвинение запрашивало для Чийгоза восемь лет колонии общего режима. Чийгоз находится в СИЗО более двух с половиной лет, по его делу в суде прошло 154 заседания.

26 февраля 2014 года у здания Законодательного собрания Симферополя произошли столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана; погибли два человека, десятки получили ранения. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков. Он, по версии следствия, организовал столкновения. Два человека признали вину в участии и получили условные сроки, суд над еще пятью обвиняемыми не закончен.

Меджлис крымскотатарского народа в России признан экстремистской организацей и запрещен. Его председателю Рефату Чубарову и бывшему главе Мустафе Джемилеву запрещен въезд в Россию.