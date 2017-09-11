В Чите напали на офис Забайкальского правозащитного центра

В Чите в ночь на понедельник совершено нападение на офис Забайкальского правозащитного центра. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Андреев.

Неизвестные сломали замок на ставнях, разбили окно и проникли в помещение. Они похитили два ноутбука сотрудников центра, перевернули служебные дела, разгромили столы. Сотрудники охраны прибыли на место происшествия через 10 минут после срабатывания тревожной кнопки, однако злоумышленники уже скрылись.

Руководитель центра Анастасия Коптеева связывает нападение с правозащитной деятельности. По её словам, об этом свидетельствует интерес нападавших к материалам дел в отношении должностных лиц. Она также не исключила, что злоумышленники действовали по наводке.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". Рядом с офисом расположено здание Следственного комитета, где установлены камеры видеонаблюдения, которые могут помочь установить личности нападавших.

Забайкальский правозащитный центр сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права» и международной правозащитной группой «Агора».