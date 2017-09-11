ООН: операция против мусульман-рохинджа - пример этнической чистки

Представитель ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн осудил насильственную операцию в Мьянме против мусульман-рохинджа в штате Ракхайн, которая, по его словам, была "явно непропорциональной" и стала результатом нападенияповстанцев, совершенного в прошлом месяце. По его словам, ситуация выглядит как хрестоматийный пример этнической чистки.

Зейд Раад аль-Хусейн, выступая в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека в Женеве, напомнил, что более 270 000 человек мусульман-рохинджа бежали в Бангладеш после того, как произошли поджоги их деревень и внесудебные казни.

Зейд призвал правительство Мьянмы прекратить военную операцию, наказать виновных за все нарушения, которые произошли, и обратить вспять тенденцию серьезной и широко распространенной дискриминации в отношении населения рохинджа.