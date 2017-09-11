Бонапарт в Шегинях

В Москве уже подводили первые итоги муниципальных выборов, а на польско-украинской границе разворачивалась эпопея совсем другого рода - Михаил Саакашвили вместе со своими сторонниками прорывался на территорию Украины... и прорвался!

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Politburo 2.0:

Прорыв года - это прорыв Саакашвили сквозь польско-украинскую границу.

Неугомонный.

Вопрос в том, сможет ли Порошенко, наступивший уже почти на все грабли Януковича, на последние грабли (провал внутриэлитного торга в период политического кризиса) не наступить.

Сергей Худиев:

Украинская часть ленты обсуждает эпический баттл, и я понимаю, что Оксиморон с Гнойным - богатыри не они.

Мария Баронова:

Вот я и дожила до момента, когда мне гораздо лучше, чем целому бывшему президенту [пусть и] Грузии.



Я конечно в данный момент домохозяйка на пенсии, но все равно даже в страшном сне не могу представить, что стала бы С БОЕМ ПРОРЫВАТЬСЯ НА УКРАИНУ, даже если бы на кону стояло бы возможное президентство в Незалежной.



Точнее, в этом случае я бы с боем пробивалась бы на Марс и просила бы у Илона Маска политическое убежище.



Саакашвили борется за право управлять Украиной! А вы его не любили и обижали! Да это же святой человек!

Константин Крылов:

Одного не понимаю - почему Саакашвили зашёл не с румынской земли? Есть же общая граница?

Тогда бы он ответил на самый каверзный и софистический вопрос политологии - для чего же нужны румыны. (До сих пор эта тайна никем не была раскрыта.)

Пётр Фаворов:

Бонапарт уже в "Шегинях"!

Павел Шипилин:

Как вы думаете, удастся герою пятидневной грузино-российской войны повторить торжественное возвращение Наполеона в Париж с острова Эльбы? Ну, хотя бы на сто дней, на которые император во второй раз занял трон?

Помните, как менялся тон заголовков французских газет по мере его продвижения к столице?

● Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан

● Людоед идет к Грассу

● Узурпатор вошел в Гренобль

● Бонапарт занял Лион

● Наполеон приближается к Фонтенбло

● Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже

Украинские газеты пока на первом этапе, но ни людоедом, ни узурпатором нарушителя границы они на всякий случай не называют. Мало ли что. А вдруг Америка теперь за Саакашвили, а не за Порошенко?

Что-то грузин больно смелый. А украинец, наоборот, поджал хвост и молчит.

Боюсь загадывать, чем кончится это противостояние двух геополитических монстров. Но смешно будет, в этом можно не сомневаться.

Николай Митрохин:

Будет, конечно, очень интересно, если Саакашили воспламенит Галицию и Волынь, зажжет Подолье, поднимет Одессщину и после похода займет рукоплещущий ему Киев.

Остап Кармоди:

Идут через границу со знаменами, поют гимн. Энтузиазм и ликование.

Я думаю, если у него хватит наглости, он вполне может сейчас устроить бескровную революцию и уже завтра послезавтра триумфально войти в Киев. Порошенко всех настолько достал, что народ подобную движуху поддержит с большим удовольствием.

Правда, Путин такого плевка в рожу, я думаю, не стерпит, и начнет полномасштабную войну.

Андрей Гаврилов:

Украинские сполохи народовластия против самовластия внушают уважение. Good luck!

( PS Может быть Миша и консерваторию от коррумпированных мафиозных советских провинциальных <чудаков> поможет освободить. Would be great.)

Большинство наблюдателей согласны, что случившееся совсем не на руку президенту Порошенко.

Кирилл Гончаров:

Посмотрел видео возвращения Саакашвили в Украину.

Что сказать... акции Порошенко вниз.

Украинская власть демонстративно расписывается в собственной неуверенности, начав "охоту" на Саакашвили. А как известно, любое действие, вызывает еще большее противодействие.

Ничего удивительного в росте популярности Губернатора Одессы нет, а вот действующему президенту надо сделать выбор: принять ситуацию с соответствующими для себя политическими последствиями, или начать закручивать гайки, лишая себя поддержки на Западе.

Цугцванг.

Денис Казанский:

1. Наверное, нет в стране человека, который не видит масштабов фантастического идиотизма сложившейся ситуации. Тут даже без перехода на личности, просто сам факт. Пригласить в страну политика, нрав которого всем прекрасно известен, а потом самому же отбирать у него паспорт и наивно удивляться, что он "так себя ведёт" - это сценарий для кинокомедии, а не политическая стратегия.

2. Удивительно, что за все время существования Украины арсенал инструментов противодействия неугодным политикам никак не эволюционировал. Признаюсь, что я не ожидал такого безумия, какое было вчера. Остановка поезда на территории Польши по звонку, фейковое минирование КПП, перекрытие движения через границу - это днище, не имеющее оправданий. Именно так всегда действовали регионалы. Вспомните, как "минировали" метро в Киеве или блокировали дорогу автомайдану в Донецке в 2014 году.

Этот позор не имеет никаких оправданий. Арест Саакашвили на границе и то выглядел бы менее отвратно. Я был в поезде, был на КПП и слышал, что говорили заблокированные люди о наших чиновниках. Думаю, можно не цитировать - все и так понимают.

Роман Цимбалюк:

Прекрасно, когда в стране настоящая политическая борьба и конкуренция за власть.

Такой подход теоретически должен селективным путём вытолкнуть наверх самых достойных.

В Украине - большой европейкой стране - это выглядит как политическое хуторянство, когда участники "тёрок" не понимают, что они не одни и их разборками обязательно воспользуются внешние игроки. На самом деле, все игроки вокруг заинтересованы в политическом бардаке у нас, чтобы проще решать свои вопросы.

Истрия с Мишей, кроме омерзения и стыда, не не вызывает никаких других эмоций.

Фактически на плечи силовиков скинули реализацию амбиций политиков.

Так, кстати, было в 2013-2014 годах, когда один зарвавшийся вор возомнил себя гетьманом и решил отбить свой трон с помощью "Беркута" и Внутренних войск. Сложилась жуткая ситуации противостояния общества и правоохранителей. Закончилось все грустно - донецким "хуторянам" объяснили, что раз они глобальных расклад рассматривают на уровне директора автобазы, их можно лишить и власти и их "вотчины". Слабостью государства тут же воспользовалась РФ, захватив Крым и Донбасс. От внешней агрессии погибло более десяти тысяч граждан Украины, война продолжается и будет продолжатся долго.

Сейчас политическое решение переложили на плечи пограничников. Несколько десятков парней в форме поставили в ситуацию, когда по закону в нарушителя границы нужно стрелять, а на деле они столкнулись с толпой сторонников ещё недавнего украинского губернатора.

Потрясная пара. Юля, которая в 2008 году смеялась вместе с Путиным над Саакашвили, теперь создала с ним временный союз. Есть такой принцип в YouTube: три предупреждения и бан. Сегодня по одному предупреждению заработали все участники этого расклада.

Дикость в подходах ослабляет государство, а значит нас всех.

Слабых бьют.

Александр Володарский:

Надо понимать, что Саакашвили - это проблема, которую Порошенко создал себе сам. Практически с нуля. Ни Путин, ни Медведчук, ни Коломойский, никто в появлении Саакашвили в украинской политике не виноват: сами пригласили и подарили гражданство, сами дали должность, сами поссорились, сами придумали этот фарс с изгнанием и т.д. Классическая история про неумелого заклинателя и мелкого беса, имеющая скорее комедийный, чем драматический потенциал.

Но меня пугает то, что власть ничего не поняла

И чтобы победить Саакашвили она может породить проблему куда большую.

Валерий Кузнецов:

Конечно, Саакашвили горячий мужик. Неудобный...

Но ни у кого не возникает сомнений в его честности и порядочности.

Об этом же пишет в "Коммерсанте" Максим Юсин:

...грустнее всего властям Украины осознавать, что вся эта история абсолютно искусственная, рукотворная, созданная ими самими фактически на пустом месте. Не подскажи кто-то президенту решение лишить Саакашвили гражданства и не пускать в страну, так и оставался бы «грузинский варяг» с рейтингом несколько процентов и с допуском лишь на пару телеканалов, никому серьезно не угрожая. А теперь он герой, победитель, фактически объединитель оппозиции. И центральная фигура той «горячей осени», которую предрекали Петру Порошенко противники, но в которую не слишком верилось.<...>

Нынешняя ситуация — это классический цугцванг, шахматная позиция, когда у властей нет ни одного удачного хода. Какой ход ни сделай, он только ухудшит положение. Попытка задержать Саакашвили, выслать в Грузию грозит спровоцировать новый Майдан. Оппозиция продемонстрировала свою способность мобилизовать сторонников, а силовики после унижения на границе едва ли горят желанием идти в огонь и воду за президента. Попытка спустить скандал на тормозах, уступить Саакашвили, официально вернуть его на Украину и в украинскую политику потенциально не менее опасна. Она будет воспринята как публичная капитуляция властей. И с этого момента может начаться обратный отсчет власти Петра Порошенко. Власти, которая еще несколько дней назад казалась такой прочной.

А Максим Артемьев продолжает тему в РБК:

Саакашвили, вчера еще политик провалившийся, обанкротившийся, сегодня становится центром притяжения всех недовольных нынешней властью. Из неудачника и посмешища он превращается в сильного лидера, способного на дерзкую акцию. И не важно, к чему она приведет — депортируют ли его из страны, арестуют ли за нелегальное проникновение. Главное, что он привлек к себе всеобщее внимание (украинские сайты весь день вели прямую онлайн-трансляцию с польско-украинской границы) и не побоялся оспорить запреты действующего президента.



Перед Порошенко трудный выбор. Что делать с Саакашвили дальше? Идти по пути мягких репрессий, как было до этого, он уже не может, ибо данная тактика показала свою неэффективность. Переходить к жестким мерам — опасно и чревато дальнейшим обострением ситуации. На Украине отлично отработаны технологии еще со времен президента Кучмы по проведению протестных акций против непопулярных лидеров. Но если ранее Порошенко находился по ту сторону баррикад, то теперь он вынужден будет смотреть на них из окон своего кабинета.

В России много откровенных издёвок.

Ольга Туханина:

Веселые у нас люди.

Пишут: а что такого? Клоун прорвался в цирк, на свое рабочее место.

Юрий Ткачёв:

Ну а вот теперь Порошенко <задница>. Т.е. если бы после всего этого цирка Саакашвили не удалось попасть в Украину, то власть показала бы себя пусть уродливой, пусть поцоватой, но по крайней мере способной добиться своего.

А тут этой власти публично устроили уринотерапию лица: несмотря на все меры и усилия, Саакашвили прорвался.

Теперь у этих ребят вилка: или реально жёстко пресануть всех, кто проводил Саакашвили, а его самого реально закрыть за незаконный переход границы и насилие в отношении правоохранителей, и тогда это будет сферическое #звырячепобыття, или позволить и дальше опускать себя ниже плинтуса и показывать, что в этой стране власти попросту нет.

Что же они выберут?

Борис Рожин:

Прорвавшегося с боями на Украину Саакашвили внесли в базу "Миротворца" с мотивировкой - незаконно перешел границу и напал на пограничников.

Эх, а ведь когда-то его приезд на майдан подавался как победа демократических сил и символ их объединения. Но для Саакашвили это в какой-то мере норма - когда то он уже перешел границу Южной Осетии и напал на миротворцев и ополченцев-осетин. Но в данном случае, как это часто бывает с современной Украиной, драма превратилась в фарс. Как не трудно заметить, на "Миротворец" вписывают уже всех подряд, кто не нравится ведомству Авакова, ввиду чего сайт уже давно потерял свое первоначальное значение.

КАК-ТО ВОТ ТАК:

Мы просто удивлены: ну ладно Украина не смогла толком разобраться с кучкой вооруженных шахтёров и рабочих на востоке страны, но когда толстопузый недополитик с сомнительной репутацией со своими титушками вторгается в вашу страну.... ХА-ХА-ХА

Александр Коммари:

А вот что делать украинцам, которым там так со всем этим <гей-цирком> и жить, и сбежать абсолютно некуда?

Илья Крамник:

Вот смотрите, дети, как выглядит распад государственности. Это когда какой-то проходимец, лишенный гражданства, вламывается через границу в прямом эфире, а его не могут не то что обоссать и сжечь, а даже арестовать за незаконный переход. Неужели и дальше не арестуют?

Впрочем, агрессивность Саакашвили и его сторонников критикуют и с другого фланга.

Оксана Челышева:

А что, правда, при прорыве Саакашвили пограничники пострадали...? Да что ж вы творите с матерью вашей, Украиной...

Антон Шеховцов:

Чума на оба дома.

Если б режим Порошенко с таким же усердием гонялся за всеми российскими агентами, без труда проникающими на территорию Украины, то страна была бы безопаснее.

Неуважение гражданина Саакашвили и его группы поддержки к государственной границе Украины и пограничникам не может вызывать ничего кроме возмущения.

Харун Сидоров:

История повторяется один раз в виде трагедии, второй - в виде фарса, и сегодня мы видим воспроизводство в виде фарса конфликта гетманской Украины с Украиной петлюровщины и махновщины, бросившей ее под ноги большевистской Москве.

Посему, далекий от идеализации Порошенко, в память о Саше я хочу сказать, что то, что сегодня делают Саакашвили с Тимошенко - не менее опасно для будущего Украины, чем то, что делалось на востоке и юге в 2014 году весной.

А потому, невзирая на отсутствие симпатий к правительству, тем, кто проявил себя тогда в качестве фрайкоров, было бы логично выдвинуться сейчас и железной рукой покончить с этим фарсом, который может вылиться в полноценную трагедию для страны.

Айдер Муждабаев:

Не надо ни жалеть, ни унижать украинских пограничников. И придумывать то, чего нет. Ведь все просто. Если бы они чувствовали, что на их стороне правда и закон, а за их спиной — страна, мирная жизнь граждан, то они бы защищали границу. Если надо — насмерть. А когда и им, и всем ясно, что они должны были защищать не страну и народ, а политические интересы одной из сторон не военного/внешнего, а политического/внутреннего конфликта, то ничего этого и не было. Границу прорывали не русские оккупанты, не террористы, а свои, украинцы, возмущённые тем, что институты их государства прогибают под чьи-то интересы. Проще говоря — чувствовали несправедливость. И пограничники это тоже чувствовали, они — такие же украинцы. Спасибо пограничникам, что вели себя адекватно, не дали сделать из себя инструмент в руках не государства и народа, а политиков. Которые сегодня одни, а завтра другие. Вот и весь разговор.

Альфред Кох:

Простые пограничники не хотят получать в табло за Порошенко и Авакова.

В России рядовые силовики ещё готовы рисковать своим здоровьем и избивать и мучать людей за Путина и Сечина, т.е. за нынешнюю власть.

А в Украине уже - нет. Надоело.

Вот когда в России им тоже надоест, тогда и начнётся самое интересное.

Но в России пока не надоело и потому там проводят необычные параллели.

Ирек Муртазин:

Теряюсь в догадках, это и есть большая политика? Или это большая клоунада?



...Но ответы на эти вопросы - это внутреннее дело суверенной Украины. Мне, как гражданину Россию, куда более интереснее, что произошло бы с прорывающимся, если бы он прорвался в Россию? К примеру, если бы Ходорковский решил вернуться в Россию таким же способом, что и Саакашвили? Понятно, что аналогия не очень удачная, потому как Ходорковского не лишали гражданства и он может вернуться в Россию не так экстравагантно, как Саакашвили. И всё же...

Максим Соколов:

Победная стратагема

Михаилу Борисовичу следует приехать в Нарву и повторить подвиг Михаила Николозовича.