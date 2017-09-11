Тундра у Кремля и "мост в никуда"

На этих выходных в Москве не толкьо выбирали муниципальных депутатов, но и отмечали День города (как говорит в таких случаях один телеведущий: - совпадение? - не думаю!). Кульминацией этого праздника стало открытие парка "Зарядье" на месте снесенной гостиницы "Россия" практически у стен Кремля.

Основная идея парка - это «ландшафтный урбанизм»: четыре природные зоны с собственным микроклиматом, сотни тысяч растений и умные технологии. Зимой здесь раскинутся зелёные луга и аллеи, а летом снег будет лежать в ледяной пещере. Весной и летом здесь посадят более 7 тысяч кустарников, будут разбиты 25 443 квадратных метра цветников. - пишут на официальном сайте парка. Еще там есть гостиница, филармония, музеи и другие аттракционы.

Путин привез на открытие мэра Собянина на электрокаре:

Пара прогулялась по парку, где как раз гуляли специально обученные горожане.

И сфотографировалась на специальном мосту для селфи, к неудовольствию некоторых злопыхателей в твиттере.

С обсуждения этого моста еще за несколько дней до открытия парка и начались не утихшие до сих пор споры о "Зарядье" в Фейсбуке. Против новой московской достопримечательности резко высказался любитель старой Москвы Дмитрий Ольшанский:

В комментариях (и вообще в обсуждениях в Фейсбуке) случилось удивительное - спор о "Зарядье" объединил старых врагов и разделил единомышленников. Ольшанского поддержали люди, категорически не согласные с ним по вопросу об Украине, а новые парк и мост понравились не только любителям мэрии, но и многим людям либеральных взглядов. Особенный интерес, однако, вызвал тред с участием главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова:

не надо длинной жизни, чтоб понять что парк получился крутой и Москва будет им гордиться, а ваш жалкий лузерский удел искать себе новую жертву для полива поносом. <...>

ЮНЕСКО приводит кстати пример парка как образец работы в охранной зоне исторически ценного объекта. ЮНЕСКО для вас, понятно, не авторитет, но все же.​

​Критиков у нового парка много. Среди них архитекторы и градозащитники.

Евгений Соседов

никто из градозащитников не выступает против современной архитектуры как таковой, она может быть прекрасна и удивительна, тундра, степь и болото тоже могут быть очень хороши (я как ботаник вообще обожаю всякие такие штуки и дикие растения, но для этого в Москве есть целых три ботанических сада), но речь ведь идет совсем о другом, поймите же это, наконец. Речь о неуместности такого масштабного строительства и вторжения в историческую ткань города именно в этом месте, о полном пренебрежении историческим и архитектурным контекстом древнейшего района Москвы, историко-культурным потенциалом этой территории, об искажении видов на ансамбли храмов Варварки и Кремля не из самого парка, а с улиц вокруг него.

Константин Михайлов на сайте "Хранители наследия":

На самом деле эта тяга к внедрению в московскую почву мировых архитектурных саженцев – проявление глубочайшего провинциализма. Потому что современная архитектура, как осетрина, бывает только первой свежести. И только на своем месте.

А нам – на десятилетия - остается в результате «Пикник на обочине», столь пророчески описанный Стругацкими и нарисованный Тарковским в «Сталкере». Аномальная зона, где совершил однажды техническую посадку звездолет передовой архитектурной и ландшафтной мысли.

В которой сбываются такие желания, что их авторам – когда проходит эйфория - делается страшно.

Анна Наринская на сайте Republic

Зарядье спроектировано американским бюро Diller Scofidio + Renfro, самая знаменитая работа которого – парк High Line, разбитый на заброшенном железнодорожном виадуке, проходящем над нью-йоркским районом Челси. Сравнение двух разработок одного и того же бюро многое говорит о характере их заказчиков. Идеология американского парка состоит в том, чтобы создать нечто новое, не выходя за границы старого: парк занимает только пространство путей, количество новых построек там минимально и они идеально вписаны в пейзаж (а ведь в Челси – хоть это и исторический район – ничего сопоставимого по древности и значимости с Кремлем нет). Проект для Москвы – это забирающая на себя все внимание громадина, перекрывающая старый исторический пейзаж. При том, что старое – это и есть самое современное сегодня.

Тут, правда, не все согласны.

Irina Zeltsman

Как минимум десяток знаковых зданий появились и появятся в связи и благодаря Хай-Лайну: от Гери и Захи Хадид до нового здания музея Уитни и огромного проекта Хадсон-Ярдс. Более того, сами авторы Хай-Лайна (который, по их мнению, вовсе не парк, а скорее линейная озелененная смотровая площадка) признают, что не рассчитывали на такие последствия - тотальную джентрификацию прилегающих территорий, как не рассчитывали и жители - инициаторы преобразований. В общем, Хай-Лайн это совсем не милый скромный парк с березками, а очень насыщенная городская пешеходная артерия, инициировавшая радикальную реновацию нескольких районов Манхэттена. Полагаю, что в этом смысле парк в Зарядье окажется значительно скромнее.

Но, в любом случае, многие считают, что "Зарядье" - никак не Хай-Лайн.

Sergei Medvedev

Моя бедная Москва, почему же она не заслужила нормального парка с большими деревьями и тенистыми аллеями, почему всегда должен быть балаган? Это купеческий китч, ярмарка на Масляной -- но ярмарка кончится, а это плиточное убожество останется. Пытаясь подыскать аналогию, я останавливаюсь на чемодане Луй Вуиттон на Красной площади, который пытались соорудить пару лет назад. Впрочем, китайским туристам понравится -- а через пару лет именно они и будут составлять главного потребителя этой ляпоты, а там, глядишь, и основное насление нашего городка

Максим Кононенко

Поле. Русское поле. Видели такое? Знаете, где это? Это около Кремля. В самом сердце России. Раньше у нас сердцем были Кремль и Красная площадь. А теперь у нас новое сердце - вот это вот поле в парке Зарядье. <...> А еще мост под ногами ВИБРИРУЕТ. Это захватывает.​

Егор Холмогоров

Самое главное впечатление о русской природе, которое создает парк Зарядье, по крайней мере судя по фоткам, это то, что русская природа бедная, блеклая и убогая. Прям как будто их Крылов консультировал.

И это объективно неизбежное впечатление, поскольку на маленьком пространстве невозможно передать главных красот русского ландшафта - массирования зелени, запредельности холмистой перспективы, растительной насыщенности. Они даже не догадались пустить на этом участке трассу под землей и сделать спуск к реке. <...>

Рядом с исключительной плотности пространством соседней Варварки с её исторической архитектурой и напротив МОГЭС, это так и будет смотреться как неухоженный пустырь.

Andrei Desnitsky

Относительно парка Зарядье я могу сказать только одно. Москвы моего детства практически не осталось. В Дмитровском переулке, где я вырос, сохранилось только два дома (а было примерно двадцать). Остальные - маленькие, уютные, московские, жилые - снесли и построили на их месте что-то большое, дорогое и помпезное, еще в 90-е.

Что стоит на месте Москвы моего детства, мне не очень интересно. Но уверен, что командированным нравится.

Нравится, однако, не только "командированным", но и многим представителям креативного класса.

Илья Варламов

напротив Кремля появился березовый лес, появился кусочек тундры, появился огромный луг. Зарядье подарило москвичам и туристам уникальные виды, невероятно живые и интересные. Сегодня, когда я гулял по парку, у меня было чувство, что после советского дефицита ты попал в супермаркет с теми самыми 100 видами колбасы. И Москва теперь воспринимается совершенно иначе. Это просто невероятно, когда окажетесь в новом парке, вы это поймете.



Иностранные журналисты будут давать картинку Москвы через березки и сосны, туристы будут фотографироваться на лугу, там постоянно будет жизнь. И визуально это будет совсем другая картинка не просто парка, а России. Через несколько лет мир будет воспринимать Москву совершенно иначе. Зарядье – это невероятная концентрация жизни на маленьком клочке земли под стенами Кремля. Сегодня мы этого еще не понимаем и не чувствуем, но вскоре увидите, что я был прав. Из торжественно холодной, тяжелой и гранитной Москва превратится в живую, открытую, молодую. В Москву, где не просто можно, а обязательно нужно ходить по газонам.

Разумеется, там же и фотографии нового парка, призванные проиллюстрировать вышеизложенную мысль. Еще один большой фоторепортаж из парка - здесь.

​Ekaterina Dementieva

Мы пришли в сумерках и поспешили залезть на этот новый московский мирадор - он офигенный. Сам парк Зарядье ужасно интересно придуман, чтобы его облазить, и похож на детский городок, ну или на клуб salon zur wilden renate - никогда не знаешь, что за углом. Внизу клокочут как-то по-сочински подсвеченные болотца, наверху насыпаны морены и посажены наши карельские елочки. Все это довольно классно, но как-то красиво, пышно и достоверно вырастет наверное через год. <...> Скорее бы там сняли заборы и открылся очень классный подземный лаз на новый очень клево сделанный кусок набережной. В общем, это модный императорский парк для игр и пряток со всякими шутихами, то есть современный петергоф

Mihail Anatolevich Belov

Сразу. Это не ужас, не кошмар, не дикость и не черт знает какое надругательство над Москвой матушкой. Те кто напал на парк до открытия поторопились, это была неудачная затея.Это достаточно высокого стандарта технологический парк-аттракцион, родной брат Парижского Ла Виллет. Большой потенциал детского развлекательно-познавательного центра(опять же отыслка к музею в Ла Виллет и не немножко к парижскому же парку Ситроен). Построено неплохо. По качеству выше чем во Франции, но ниже чем в Северной Европе. Разумеется есть эксплутационные вопросы, но это узкий профессиональный вопрос, в принципе решаемый.

Ирина Алкснис

я не понимаю людей, которым не нравится парк "Зарядье". <...>

Честно говоря, я просто не могу себе представить, насколько же эти люди разочарованы жизнью, наполнены душевной горечью, насколько они несчастны, если им это место не понравилось.

Поймите правильно, это не значит, что там все идеально. Во-первых, там еще пахать и пахать, сделана хорошо если половина. Во-вторых, некоторые решения мне показались спорными. В-третьих, да, в паре мест была заметна халтурно сделанная работа - явно придется переделывать.

Но это неважно. Потому что это одно из самых замечательных мест, которые я видела в своей жизни.

Darya Penchilova:

Даже и не думала, что могу испытывать такой восторг от преображения города

В чем, пожалуй, сходятся многие - что гостиница "Россия" отнюдь не была шедевром. Хотя и о ней есть разные воспоминания:

Наконец, есть вопрос о цене вопроса.

Петр Шкуматов

Тут чего то у меня вся лента переполнилась парком Зарядье и проклятиями в адрес Дмитрий Ольшанский. Типа круто получилось и всё такое. И радость. Балалайки, медведи, цыгане с водкой, селфи на парящем мосту. Все хвалят "смелый архитектурный поступок" и просят продолжать дальше.

Друзья, вы видели, сколько денег на вот этот "архитектурный поступок" было потрачено? 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ) миллиардов рублей. На скромный пятачок в 14 га около Кремля. По 1 миллиарду на гектар! Это половина (!!!) годового бюджета таких городов, как Новосибирск или Екатеринбург! Половина! Годового! Бюджета! Городов - миллионников!

Zoya Shargatova

Запредельная стоимость "архитектурных поступков" просто обескураживает. Несколько лет назад общественность потрясла стоимость создания парка "Музеон" - 4 млрд. руб.. Оказалось, это "цветочки". Вот и "ягодки" подоспели - парк "Зарядье" - 14 млрд руб.

14 000 000 000 руб.

Олег Фочкин

Итак. Почему у меня возникло двоякое впечатление от первого посещения парка? С одной стороны, открылся вид на историческую часть Варварки и, как отметил Александр Кибовский, он впервые видит очередь в палаты Романовых. Это отрадно. С другой стороны вид на Кремль через тундру не просто удивляет, а удручает. Такой вид на Кремль не отвечает исторической действительности и искажает ее. Мне тут уже в частной беседе возразили: дескать, а как же пирамида у Лувра? Ну, во-первых, мы прекрасно знаем, что дискуссия вокруг этой пирамиды не заканчивается. А во-вторых, сравните масштабы пирамиды и Лувра, и застройки Варварки и нового Зарядья. Преобладание хайтека соответствует храму на Маросейке возле нынешнего здания Росгвардии на Маросейке, 12. И это очень плохо. Поскольку удручает к несоответствию. Для немосквичей все хорошо и нравится. Но для старожилов это очень больно.

В связи с "Зарядьем" разразился еще один скандал - по сети пошла гулять такая "памятка".

Однко в пресс-службе парка от нее открестились.

Никаких памяток пресс-служба не рассылала, кто её отправил, нам не известно. Это полный фейк, мы ничего такого не распространяли. Парк полностью готов к посещению маломобильными группами граждан.

​11 сентября парк открыли для свободного посещения.

Широкое знакомство с фотографиями позволило перейти к философским обобщениям.

Mikhail Emelianov

Возможно наяву это выглядит не так удручающе, но судя по картинкам, ощущения те же.. И, конечно, этот мост в никуда - просто символ нынешнего времени...

Наконец, вспомнили и о древнем меме-"пророчестве".

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