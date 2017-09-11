Власти России продолжат сокращение числа дипломатов США в РФ - Лавров

Власти России намерены продолжить сокращать число американских дипломатов, работающих в РФ. Об этом на пресс-конференции в Аммане сообщил глава МИД Сергей Лавров. Он заявил, что российская сторона будет руководствоваться принципом партитета.

По словам Лаврова, Россия потребовала от США сократить количество дипломатов до 455 человек. При подсчете, отметил он, были учтены россияне, которые работают при представительстве ООН и не имеют отношения к посольству России в США. Что, по мнению Лаврова, является отдельной темой и не касается двухсторонних отношений.



Он сказал, что "США как бы прикарманили наш этот добрый жест и заявили: "Раз русские хотят паритета, тогда пусть закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас, в России, только три генеральных консульства", - сказал глава МИД РФ. В связи с этим было закрыто Генеральное консульство России в Сан-Франциско.

Государственный департамент США объявил в субботу, что в начале этой недели в Хельсинки пройдет встреча высокопоставленных дипломатов Америки и России, направленная на сглаживание трений в отношениях двух стран. Стороны помимо тактических вопросов намерены обсудить и более глобальные проблемы, в частности, контроль над вооружениями. Дипломаты согласны, что налаживанию стратегического диалога мешают проблемы гуманитарно-дипломатического толка. Для Вашингтона это притеснения, которым подвергается американский дипперсонал в России, замораживание строительства американского консульства в Санкт-Петербурге, запрет на усыновление российских детей американцами.