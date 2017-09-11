СМИ: бывшего сотрудника агентства Sputnik допросило ФБР

Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника российского информационного агентства Sputnik Эндрю Файнберга. По сообщению Yahoo News, ФБР проверяет, действует ли агентство в качестве органа российской пропаганды, что нарушало бы закон США об иностранных агентах. Об этом журналистам рассказал источник в американской разведке.

Эндрю Файнберг подтвердил, что 1 сентября его на протяжении двух часов допрашивали сотрудники ФБР и министерства юстиции США. По словам Файнберга, вопросы касались внутренней структуры, редакционной политики и финансирования агентства. Он заявил, что передал спецслужбам электронную переписку сотрудников Sputnik, которую скопировал перед увольнением.

В мае Конгресс США отказал Эндрю Файнбергу в аккредитации. Чиновники заявили, что аккредитация не дается СМИ, поддерживаемым каким-либо государством. Позже Файнберг был уволен из агентства Sputnik. По его словам, причиной увольнения стал его отказ задавать на брифинге в Белом доме вопросы о невиновности Башара Асада в применении химического оружия в Сирии и непричастности российских спецслужб ко взлому серверов Демократической партии США. В агентстве заявили, что не стали продлевать контракт с Файнбергом из-за качества его работы.

ФБР и министерство юстиции США отказались комментировать информацию о расследовании. Руководитель редакции Sputnik в США Миндия Гавашели подчеркнул, что возглавляет "новостную организацию", а информацию о возможном нарушении закона об иностранных агентах связал с "истерической атмосферой" в отношении России.