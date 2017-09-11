В Омске зарегистрированы неоднократные звонки о "минировании"

Утром в понедельник неизвестный сообщил о минировании здания омской мэрии. Там сотрудников эвакуировали уже второй раз за сутки. Позже стало известно об эвакуации ряда школ. Например, учеников школы №77 вывели во двор из-за звонка о бомбе в столовой. В социальных сетях омичи пишут о том, что сотрудники полиции просили покинуть здание Пенсионного фонда, гипермаркетов "ЕГА" и "Миллениум", кинотеатра "Маяк". В этом же списке несколько спортивных школ. Люди ждали на улицах, пока в помещениях шёл поиск подозрительных предметов.

Представитель областной полиции в разговоре с корреспондентом Радио Свобода отказался назвать точное количество сообщений о минировании, однако отметил, что сами звонки поступали именно в учреждения, а не правоохранителям.

Во всех случаях на место выезжают полицейские, кинологи и представители МЧС.

Вечером 10 сентября, в единый день голосования, неизвестный сообщил о минировании администрации Омска, где работала городская избирательная комиссия. Ее сотрудники были эвакуированы и продолжили работу в здании областного избиркома. Опасных предметов в итоге не нашли. В ночь на 11 сентября поступило еще девять подобных сообщений, а в понедельник звонки продолжались.

10 сентября в Омске выбирали депутатов городского совета, которые осенью должны будут выбрать главу города. По данным регионального избиркома, явка составила 21,1%, в выборах приняли участие около 190 тысяч жителей Омска.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что с начала года к ним поступило более 750 ложных вызовов.