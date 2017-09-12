Win-win на московских выборах

И снова о муниципальных выборах в Москве. О том, как популярна эта тема в сети, можно судить хотя бы по таким твитам.

В оппозиционном лагере продолжается ликование.

Юлия Галямина:

Что произошло в Москве 10 сентября? Произошёл качественный скачок, который нельзя объяснить чем-то одним. Просто в Москве оппозиция накопила достаточно поддержки, опыта, знаний и взяла ту планку, которая ей под силам.

Лично я эту цель (не свою личную победу, а массовую победу на местных выборах оппозиции) ставила, начиная с осени 2014 года, когда мы с Наталия Шавшукова запустили проект Школы местного самоуправления. За эти три года мы подготовили 400 выпускников, около половины из которых стали кандидатами. Сегодня мы посчитаем, сколько наших выпускников выиграли выборы. Но я уверена, что немало.

Многие скептики за эти годы утверждали, что ничего нельзя достичь, пока Путин у власти. Сегодня мы доказали, что это не так.

Борис Фель:

Короче говоря, почти весь центр российской столицы отныне принадлежит независимым депутатам.<...>

Конечно, в спальных и таджикских районах партия власти набрала свои законные три четверти. Но кого этим можно удивить или обрадовать?

Повторяется история конца Перестройки: власть готова защищать свои иллюзии, но легко сдает ближние реальности.

Иван Бабицкий:

Чему учат нас, товарищи, эти муниципальные выборы в Москве?

Тому же, чему и вся остальная политика последних лет: нет смысла переживать (или радоваться), что либеральная оппозиция в меньшинстве. Для победы не требуется абстолютного большинства - достаточно, чтобы за власть было ещё меньше. Оппозиционные 14% - это всё равно больше, чем путинские 4%. Когда начнётся борьба за власть, надомники-бюджетники никому не помогут, от них и сейчас-то пользы оказалось не так много.

Игорь Эйдман:

Муниципальные выборы в Москве продемострировали активизацию оппозиционного меньшинства на фоне усиливающейся пассивности послушного большинства. Это очень опасная для властей тенденция. Конечно режим в результате выборов не уйдёт. Судьбу его решит уличная борьба. А в ней при непротивлении пассивного большинства все решает активное меньшинство.

Олег Пшеничный:

Очень хорошо, что штаб остается работать, и теперь в Москве существует единый центр сопротивления, объединяющий разные демократические силы. Если они, наконец, договорятся с Навальным, это будет мощное движение. Пока что у них нет синхронного единства усилий, но нет и публичных склок, как это было раньше с другими движениями.

Склоки, кстати, есть, но о них чуть позже!

Вскоре после подведения первых итогов в ходу были шутки о муниципальном фильтре.

Но потом оказалось, что ничего особенно смешного нет.

Максим Кононенко:

Кампания Гудкова и Каца как раз декларировала своей целью получение такого количества мандатов, которое бы позволило преодолеть муниципальный фильтр во время следующих выборов мэра Москвы для Дмитрия Гудкова. Но, судя по заявлениям Каца, в реальность достижения этой цели они не верили, для них и полученный результат явился полной неожиданностью. Стратегическая цель не достигнута: муниципальный фильтр они не преодолевают (то есть, депутатов у них даже больше, чем нужно, но вот территориальное покрытие меньше, чем нужно), но зато вместо одной оппозиционерки из Щукино у нас будет сто пятьдесят таких же крикливых по всему городу.

Сталингулаг:

О какой победе оппозиции кричите? Губернаторами стали едросы, а в Москве нескольким людям разрешили выбирать цвет для лавочек. <ОХРЕНЕТЬ> ПОБЕДА

Аркадий Бабченко:

По сути, мундепы нам нужны только для одного - для выдвижения своего кандидата в мэры. И вот здесь мы подходим к основной проблеме.

В две тысячи тринадцатом нам уже позволили выдвинуть своего кандидата. Навальному уже давали голоса. Не то, что давали - по прямому приказу Собянина принесли, на блюдечке от «ЕР». И? И что? Чем все закончилось?

Закончилось всё Собяниным.

Ну, позволят нам в этот раз зарегистрировать своего кандидата не в ручном режиме, а по закону - а дальше-то что?

А дальше все то же самое - омон, автозаки, дивизия Дзержинского, Собянин. Сколько бы процентов этот наш кандидат не набрал - хоть все девяносто девять.

Эту власть на выборах никто никому не отдаст.

Потому что - наконец, самое главное -

Здесь все будет решаться на улицах.

Не важно, сколько человек придет на выборы.

Важно, сколько человек готовы будут потом выйти на улицы, чтобы отстоять свой выбор и не дать украсть свой голос.

А здесь критической массы пока не наблюдается.

Эдуард Лимонов:

Счаcтья полные штаны.



Наконец после изгнания из Государственной Думы в 2003 буржуйская молодёжь возвращается в мелкую прислужническую, но всё же власть.

На стыдных совсем маленьких ролях.,можно сказать слугами, но добрались.

Можно мечтать ночами и о дальнейшем come backе...<...>



Папа Путин,широко улыбаясь приветствует блудных детей, сбивавших железные башмаки 14 лет по московским троттуарам.



Катитесь, и оставьте у двери шкурки оппозиционеров, Мани, Сони и Илюши

Лев Пирогов:

Муницыпальные выборы, в которых "по причине хорошей погоды" участвовало ноль целых пастернак десятых избирателей, показали интересную вещь. В России складывается и почти уже сложилась двухпартийная система правления, по типу американской: "Хочешь жни, а хочешь - куй". С одной стороны - Единая Россия (люди, сменившие малиновые пиджаки на серые), с другой - коллективная "люся штейн" (не знаю, как это охарактеризовать, чтобы не совершить морального преступления). Назначение пиджаков - власть (она же "рубить бабло"; ну, это раньше рубили, сейчас всё больше пилят - цивилизуемся всё ж таки), назначение коллективной люси - придавать композиции видимость нанайской двухпартийности.

Я не за и не против этого, перемелется - мука будет, но мне кажется, что интересоваться политикой в сложившейся ситуации может либо очень простодушный человек, либо карьерист. Если вы ни то, ни другое, не интересуйтесь политикой и не бойтесь, что от этого "политика заинтересуется вами". Интересуйтесь будущим, которое наступит лишь завтра, но прозевать его можно уже сегодня - если интересоваться люсями и пиджаками. "Политикой".

Дмитрий Ольшанский:

Власть получила на московских выборах 77%, а оппозиция - 11% (а с самовыдвиженцами еще больше), и все довольны, все празднуют, никто не оспаривает результаты, - а радоваться, по правде сказать, нечему.

Что мы имеем?

С одной стороны - власть имени Собянина, которая за небоскребы, велосипеды, дорогие рестораны, хайтек возле Кремля и Василия Блаженного, плитку, фестивали, фонарики, гастарбайтеров, платную парковку везде, даже во дворе, и, самое главное, за Москву как город для туристов и приезжих.

За Сингапур, за глобализм, за бесконечную молодость.

С другой стороны - оппозиция имени Каца и Гудкова, которая - сюрприз! - за небоскребы, велосипеды, дорогие рестораны, хайтек возле Кремля и Василия Блаженного, плитку, фестивали, фонарики, гастарбайтеров, платную парковку везде, даже во дворе, и, самое главное, за Москву как город для туристов и приезжих.

За Сингапур, за глобализм, за бесконечную молодость.

Только у них еще Крым не наш заодно.

Ну а кто же за русский город, за Москву для москвичей, за пенсионеров, детей, за бедных, местных, немолодых, неказистых, за медицину вместо хайтека, асфальт вместо плитки, школу вместо фонариков, автомобиль вместо бескрайнего тротуара при нашей родной минус десять?

А никто.

Все хотят быть модными и современными.

Все соревнуются в том, кто еще современнее, и еще моднее.

Горите в аду вместе, милые, горите все вместе в аду.

Никита Томилин:

БЫЛО: 774 едроса, 577 самовыдвиженцев, 23 лдпр, 26 яблочников, 124 СР, 203 кпрф, 11 - другие.



СТАЛО: 1152 едроса, 177 яблочника, 2 парнас, 5 лдпр, 2 СР, 108 самовыдвиженцев, 43 кпрф, 7 - другие.



Гудков-Кац выдвинул 1046 кандидатов, из них прошли 177 - КПД менее 20%. Едросы выдвинули 1478 кандидатов, из них прошли 1152 - КПД более 80%.



Кто победитель?

Михаил Пожарский:

Друзья, я, конечно, все понимаю про муниципальные выборы. Люди работали, проводили кампании, у многих получилась избраться (в т.ч. у части либертарианских кандидатов, а в моем округе не прошло ни одного едроса - прошли двое яблочников и один самовыдвиженец). Я очень рад за этих людей. И считаю, что любая гражданская активность - это по определению хорошо. Однако, давайте посмотрим внимательно на результаты выборов, ведь в целом для оппозиции они очень плохие.

Раньше было так: 1738 депутатов, из них 577 самовыдвиженцев, 774 едроса, 23 лдпр, 26 яблочников, 124 ср-а, 203 кпрф, 11 - другие.

Теперь стало так: 1152 едроса (!), 177 яблочника, 2 парнасовца, 5 лдпр, 2 ср-а, 108 самовыдвиженцев, 43 кпрф, 7 - другие.

Как видим, если кому-то и следует праздновать сокрушительную победу - так это едросам. Они получили квалифицированное большинство, которого у них не было, почти на треть увеличили свое поголовье. Однако победу празднует нынче оппозиция. Но это победа явно не над "Единой Россией" - тогда над кем же? Над полумертвой "Справедливой Россией", над маразматическим КПРФ, над самовыдвиженцами, что ли? Впрочем, согласно некоторым авторам это и вовсе "победа над Навальным".

Далее, заявленной целью кампании было прохождение муниципального фильтра грядущим оппозиционным кандидатом в мэры (Гудковым). И эта цель НЕ ВЫПОЛНЕНА. Для прохождения фильтра нужно собрать 110 подписей депутатов во (внимание!) трех четвертях районов - последний пункт и не выполнен.

"На предстоящих выборах мэра Москвы в 2018 году муниципальный фильтр без поддержки представителей других партий сможет преодолеть только кандидат "Единой России", заявил журналистам в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Только "Единая Россия" по итогам прошедших выборов набирает необходимое число депутатских мандатов, которые позволят кандидату в мэры Москвы преодолеть муниципальный фильтр. Ни "Яблоко", ни КПРФ, ни самовыдвиженцы, даже если скооперируются, не смогут преодолеть муниципальный фильтр""

Ныне оппозиция даже складчину не преодолеет фильтра Однако Гудков все равно планирует выдвигаться, а следовательно - будет торг с властями. Чтобы они либо ослабили фильтр, либо отсыпали ему подписей едросов. Ну, а Гудков им взамен что? То-то же. В общем, все похоже движется к знакомому сценарию 2013-го года.

Отдельно о выдающейся эффективности команды Гудкова-Каца: они выдвинули 1046 кандидатов, из них прошли 177 - КПД менее 20%. Едросы выдвинули 1478 кандидатов, из них прошли 1152 - КПД более 80%.

Итого, мы имеем разгромную победу едросов в большей части Москвы, квалифицированное большинство партии жуликов и воров, низкую явку, муниципальный фильтр, который теперь не преодолеет даже объединенная оппозиция. Кто-то, конечно, может сказать, что в нашей нынешней ситуации даже 177 оппозиционных депутатов - это уже достижение. Вполне возможно. Однако это нельзя назвать "победой". Скорее это "лучше, чем ничего".

Так что-то все нынче так восторженно празднуют? В честь чего нынче Люся Штейн с Варламовым выпили три галона винишка в компании пранкера Вована и едроса Петра Толстого? В честь того, что "оппозиция победила в районе, где голосует Путин"? Потрясающе, да. В честь того, что Кац с Гудковым теперь поползут к Собянину на поклон и будут с ним о чем-то торговаться (о чем - нам все равно не расскажут)? Тому, что какие-то люди из тусовочки теперь получили ксиву мундепа в качестве модного аксессуара?

upd. Мне верно напомнили о том, что в прошлый раз на волне массовых протестов многие едросы скрывали свою партийную принадлежность и шли "самовыдвиженцами", туда же шел всякий ОНФ и тому подобная пакость. Если принять это во внимание, то реального увеличения поголовья кремляди в мундепах не случилось - просто в этот раз все они шли под честной вывеской, не шифруясь. Но формально едросы все равно взяли квалифицированное большинство, которого в прошлый раз у них не было - это факт.

По факту же, открываюсь для себя комментаторы, успех независимых кандидатов состоялся за счёт "системной оппозиции".

ПОСТПРАВДА:

Отвлекитесь от Димы Гудкова и Максима Каца. Вот самый курьезный итог кампании в Москве :



В столичные мундепы от партии «Справедливая Россия» избралось 10 человек, ранее у них было 128 муниципальных депутатов.

Полина Немировская:

Вот совсем левая риторика, что мы тут радуемся, а на самом деле прошло меньше кандидатов от оппозиции (СР, КПРФ, ЛДПР), чем в прошлый раз. Вопрос, разрушающий такую постановку, таков: а в чем было отличие тех несистемных кандидатов от той же Единой России?

Один независимый депутат в Госдуме делает больше, чем вся фракция СР. Вот и вся разница. Этих депутатов мы знаем, знаем, что они не купили место, что не спят с кем то влиятельным и что это в целом понятные и близкие к нам люди. Когда я иду к своим мундепам, они меня слушают и я имею на них рычаг влияния в виде хотя бы их репутации. Когда я иду к тетке из совета ветеранов, я ей вообще кто, чтобы она пальцем шевелила? Понятно, что избиратель, но это никого не волнует.

Самое важное — что мы этих людей знаем и за них голосовали. Да, их мало, но раньше было ещё меньше. Не очень понимаю людей, которые ждут, что мы за раз сменим весь режим. Не сменим. И да, сейчас власть допустила этих депутатов до муниципальных собраний. Потому что ей стало проще допустить, чем не допустить. А когда чиновники начинают руководствоваться такой логикой, очень быстро стриается грань между их желанием и требованиями общества, которые они исполняют. Это вообще-то работа власти.

Да, Ракова и АП вообще не должны решать, допустить или нет. Но скоро только кошки родятся. А жить мы будем долго.

Олег Козырев:

Главный итог выборов в Москве - люди больше не ведутся на фейковую оппозицию. КПРФ, СР, ЛДПР - все, больше не существует в принципе. Есть только ЕдРо, как символ партии власти, и силы независимой оппозиции, которые ЕдРу противостоят.

По всей Москве псевдоппоозиционные партии полностью разгромлены, уничтожены, сведены в ноль. Такое будущее ждет и всю Россию. Рейтинги зюганово-мироново-жириновско-путинских партий будут снижаться.

Общество довольно четко поляризуется (даже если отбросить фальсификации и добросы едросам) и уже не хочет тратить свои голоса на левых левых. Нужны если уж левые, то настоящие. Если уж либералы, то настоящие. Если уж социал-демократы, то настоящие демократы и настоящие социал.

Здесь, кстати, и "Яблоку" не стоит успокаиваться, хоть их результат и хорош. Если они будут продолжать играть в кремлевские игры - так же уйдут в ноль раньше или позже. Нули избирателям больше не интересны. Нужна четкая позиция и ясные убеждения от и до, без полутонов.

И вот, когда ещё не конца ясен сам масштаб победы, в стане победителей уже переругиваются из-за того, кто больше сделал, а главное - ругаются с Навальным!

Мария Баронова:

Слушайте! Ну сколько можно! "Кац и Гудков великие! Масштабная победа! Слава всем".

Во-первых при честной явке и честном подсчете - 75% Единоросов. Это не очень похоже на победу. Вот в моем Южном Тушино 12 мест из 12 - Единая Россия (поправка, 11 из 12, 12 получалось прошлой ночью). История о том, что бывает, когда у Кичановых спадает желание хайпить, они уезжают и люди делают выводы.

Да, Кац молодец. Но Тимур Валеев тогда тоже молодец.

67 прошедших людей были людьми школы Открытых Выборов и это победа Валеева, например. Он собрал эту школу и давал возможность там учиться вообще всем. В том числе тем, кого Кац с Гудковым не взяли.

Еще есть фактор Яблока. По моим прикидкам порядка 70 прошедших являются Митрохинскими людьми. Такое классическое Яблоко.

При этом данная цифра пересекается и с Кацем/Гудковым, и с Валеевым. Но уж точно яблочников классических странно всех записывается в победу Гудкова и Каца.

Помимо всего этого были независимые группы Яшина, Мотина, Галяминой, Янкаускаса. И эти победы уж совсем странно приписывать Гудкову и Кацу. Это годы, а в случае Яшина и Солидарности уже десятилетия тяжелейшей работы без побед и без мотивации. Но они смогли до дотерпеть до своей первой победы.

Но в итоге все славят только Дмитрия и Максима и это просто банально несправедливо и не честно. Нельзя присваивать себе победу, которая является не просто общей, а в большинстве случаев вообще не принадлежит вам.

Что реально сделали Гудков и Кац:

- Удобный и в хорошей игровой форме интерфейс для краудфандинга

- сам краудфандинг

- Хороший интерфейс для рубрики "За кого голосовать"

При этом огромный тяжелый проект Школы Мундепов Валеева является публичным проектом Открытой России и Ходорковского со всеми сопутствующими проблемами, в том числе в финансировании. Ну а уж про краудфандинг я даже и не знаю с чего начать свой рассказ. И при всем этом Тимур провел 67 кандидатов

А Гудков/Кац являются уже второй год тайным проектом Михаила Борисовича.

Можно мне тоже так? Прыгать в бассейн без воды я уже научилась

Кирилл Шулика:

Я в реальности хорошо отношусь к Гудкову, мы знакомы и на ты, надеюсь, он ко мне тоже. Например, я сказал ему, что круто было отказаться выступать на митинге против реновации в знак протеста против того, что Навального вывела полиция. Но я ему могу прямо сказать, что не буду за него голосовать, если рядом Кац. Я считаю, что Кац наносит политике вред. Скажем, ставка на людей с улицы и политический Uber просто сократила число оппозиционных муниципальных депутатов в Москве. Много таких районов, где эти люди с улицы, часто совсем дети, ни сами не прошли, ни местным активистам не дали. Кац не умеет договариваться, думаю, исходя из личных каких-то особенностей. Ему проще договориться с условной мэрией, чем с активом в каждом районе. Вот что Гудков на это повелся, это очень плохо, очень плохая новость.

Политика это не про сайт или листовки, это про планомерную многолетнюю работу. Вот я со штабом Навального это обсуждал. Им на мэрских выборах из-за Каца не хватило вот именно такой низовой политики, работы с протестными группами. Вот у нас часть актива голосовали за Митрохина и Мельникова, несмотря на то, что кроме Навального никаких кампаний видно не было. Задача политического менеджмента уметь работать не со сторонниками, а с противниками. Вот тут принципиальное разногласие у нас. Если люди, которые работают только со сторонниками, придут к власти, вам Путин покажется ангелом, это просто без сомнений.

Сергей Марков:

Муниципальная революция в Москве.

1. Антипутинская опопзиция получила 190 мандатов из 1500, и большинство в 8 советах.

2. Но не сможет выдвинуть своего кандидата на мэра Москвы сама, потому что мандаты распределены кучно, а для выдвижения кандидата в мэры нужно от всех почти районов.

3. . Явлинский и Яблоко сделали рывок. Это делает Явлинского главным кандидатом - критиком Путина во время президентской кампании.

4. Вторая новая всходящая звезда оппозиции - Дмитрий Гудков. Он имел свой список кандидатов, который выступил очень успешно.

5. Навальный не участвовал фактически своими людьми в этих выборах, его люди никого не поддерживали.

6. У Навального появился явный молодой яркий соперник в оппозиции - Дмитрий Гудков. Борьба в оппозиции за лидерство обострится.

Виктор Карпов:

Плавным движением руки главным оппозиционным политиком России становится Дмитрий Гудков. Полторы сотни муниципальных депутатов в Москве против роликов на Ютубе. Команда, прошедшая через реальные выборы против потешных «штабов» Навального-Волкова. Работа против отдыха на море. И даже на Урале, где Навальный призывал бойкотировать выборы, потому что без Ройзмана это не выбора, явка оказалась БОЛЬШЕ ожидаемой.



Проигравшим на этих выборах выглядит Навальный. Никому не нужный унылый клоун, совершенно чужой на этом празднике жизни.



И, заметьте, Гудков и Кац сделали это без триллиардов, собранных с лохов. И без лайков, и даже без прекрасной Любы Соболь.

Мария Снеговая:

1) Очень хорошо, просто прекрасно, что ребята из команды Гудкова/Каца победили в таком количестве муниципальных округов.

2) Неприятно, что многочисленные около-кремлевские сливовые источники используют этот повод для того, чтобы очередной раз пнуть Алексея Навального. Интересно, почему Гудкова-мл. они не любят меньше, чем Алексея Навального?

Георгий Сатаров:

Жалко Навального. Это была ошибка - пропустить эти выборы, которая может поставить крест на его карьере. Просто посмотрите как несчастный Волков да и Навальный цепляются за фалды этой победившей молодежи.

Между тем, Максим Кац на пресс-конференции прямо упрекнул Навального в том, что тот помешал оппозиции на этих выборах (видео по ссылке):

Его тактика принесла плоды. Она избрала много единороссов. Она позволила единороссам взять большинство в некоторых собраниях. Он на этих выборах работал на одной стороне с мэрией Москвы

GogoKremlin:

Кац обвинил Навального в работе на мэрию, а Артемий Лебедев молчит. Без обид, но мы то понимаем, что все трое работают на мэрию.

Аббас Галлямов:

Властям совершенно не о чем беспокоиться. Оппозиционеры переубивают друг друга сами. Не прошло и суток, а у Каца случилось головокружение от успехов и он уже начал обвинять Навального.



Демьян Кудрявцев:

Алексей Анатольевич написал итоговый пост по выборам, правильный, и вообще нужно пожелать ему хорошего свидания с Олегом.

Но смешной нюанс, отмечая все вчерашние достижения и перечисляя проблемы, он назвал много фамилий, но не Гудкова. Это напоминает сами знаете что. Зачем мне журналисты, я все могу сказать сам. Зачем мне делиться своей популярностью, называя победителей по имени.

Это очень жалко. Это не круто. Круто - назвать по имени не только Гудкова, но и Каца, который пишет глупости часто, но вчерашние достижения - его безусловная победа. На самом деле и Путину круто было бы назвать Гудкова.

Когда-то мы в интернете конкурировали на маленьком рынке, ссорилось, обижались, не хватало денег. Пользователей был миллион. И тогда Антонстал ходить по всем игрокам и требовал мириться, он пил с Рамблером и ездил в Турцию с Яндексом, открывал Ленту и консультировал традиционные газеты. Потому что, говорил он, если вы перестанете делить песочницу, если вы наконец начнете обмениваться трафиком с конкурентами, то пользователей скоро будет не миллион, а 10 миллионов.

Его очень не хватает, короче.

Станислав Яковлев:



Получается что из-за муниципальной кампании Гудкова, мимо Алексея Анатольевича как минимум пятьдесят миллионов рублей пролетело.



Есть от чего приключиться истерике с судорожной ловлей мурзилок под одеялом.



Учитывая, что бюджет собранный Навальным с начала года едва ли вдвое больше [то есть сейчас уже почти втрое, но только с учётом "рекордных пожертвований последнего месяца", ага]



А ведь потом за эти деньги ещё и отчитываться придётся вовсе не витиеватыми графиками Л.Волкова, цифры с которых не подтверждены ничем, кроме нашей бесконечной веры в исключительную личную порядочность Леонида Михайловича.



Нет, сравнивать будут наглядно.



Вот Гудкову дали пятьдесят миллионов. И вот результат Гудкова. Правильный он или неправильный, хороший или так себе, можно было лучше или нельзя, но этот результат есть, он вещественный.



Теперь давайте посмотрим что сделали вы за сумму в несколько раз большую. Не на что потратили, потратить дело нехитрое - а, что сделали.



День, когда эти слова прозвучат... Будет не самым лёгким и простым днем в жизни российской несистемной оппозиции.



Вот и вся "история конфликта".​

Антон Орехъ:

Я понимаю, что очень забавно говорить о победе Гудкова, о достижениях «Яблока», провале Навального и тому подобном при реальном большинстве «Единой России» в муниципалитетах. Но, махнув рукой на абсолютные цифры, оппозиция с радостью вычисляет локальные успехи. Что ж, это тоже способ поднять себе настроение и зарядиться позитивом для последующей борьбы.

Ну, так что — проиграл Навальный Москву? Гудков — чемпион?

В общем, да. Наша оппозиция прекрасна тем, что два человека способны создать три партии и разбежаться потом на четыре фракции.

У Навального, Каца, Гудкова, Митрохина какие-то сложные внутренние противоречия и жгучее желание быть первым парнем на деревне. Поэтому они никогда не договорятся, а если договорятся, то ненадолго.

Алексей Навальный:

Обнаружил, что многие заметили, что в моём поздравительном посте новоизбранным московским депутатам не упоминается ни Дима Гудков, ни Максим Кац.

Спасибо за это вполне справедливое замечание. Вы, конечно, совершенно правы, а я совершенно неправ.

С удовольствием исправляюсь:

Действительно, проект Гудков.мундеп стал примером хорошей политической и организационной работы. Мои поздравления и Диме (который мне нравится), и Максиму (который мне не нравится).

По итогу работы надо признать, что плюсы проекта перевесили минусы, к которым я безусловно отношу массовое выдвижение от ЯБЛОКА с подписанием дурацких обязательств. Это политическая кабала и худшая практика в наших условиях, когда партийные лицензии выдаёт Кремль.

Самовыдвиженцы выступили не хуже (а мне кажется и лучше). Зато «яблочная» аффилиация убила шансы на избрание тех, кто шёл на выборы в районах, где нет традиционно высокого голосования за демократов.

Вот я приехал в Марьино к себе на участок. Встретил кандидатов и наблюдателей — приятные ребята, но как человеку всю жизнь прожившему далеко от Хамовников-Арбатов мне было ужасно жаль их, ведь я понимал, что ноль шансов избраться под таким партийным лейблом.

Это я говорю с учётом того, что партию ЯБЛОКО я тоже скорее люблю и много лет был её членом. Просто сейчас я езжу по регионам, мы открыли 80 штабов и уверяю вас, ребятушки, это всё Марьино, а вовсе не Арбат. Но и там мы вполне можем победить, если не будем пытаться оживить давно мёртвое.<...>

Собственно это и было причиной почему я не поддерживал проект Гудков.мундеп, а предпочел поддержать независимые команды (Яшин, Янкаускас, Мотин).

Однако, повторюсь, в целом плюсы сильно перевесили минусы.

Всё, что ведёт к поражению и побиванию Путина с «Единой Россией» — очень хорошо.

Когда Путин помпезно проголосовал в «Гагаринском», а потом его партия не получила там ни одного мандата — это именно что его поводили лицом о стол.

И Гудков с Кацем внесли в это замечательный вклад. Поздравляю их и спасибо.

Между тем, сам Гудков дал интервью "Медузе":

— Вы упомянули «Яблоко». Эта победа — победа партии?

— Конечно. Это совместная наша победа. «Яблоко» — ключевой союзник, от них, кажется, 650 человек выдвинулись. Это, конечно, результат большой дипломатической работы, и мы очень благодарны «Яблоку» — мы с ними почти нигде не конкурировали. Разногласия были в единичных случаях — мы [в Красносельском районе] Яшина поддержали, а [лидер «Яблока» Сергей] Митрохин своих каких-то.

— К «Яблоку» же всегда была претензия, что с ними не получалось договариваться.

— Я считаю, что это большой шаг навстречу какому-то новому формату. Никто нам не верил. «„Яблоко“ никого не выдвинет!» Ничего подобного — Явлинский держит слово, мы с ним договорились, и никаких проблем не было. Мы научились работать с Явлинским — он выдвигал нас, я был в десятке партии, у меня там масса друзей, [один из лидеров партии Лев] Шлосберг и так далее. Сложились хорошие отношения, и мы ими дорожим, и это наша совместная победа.

О "Яблоке" пишет в своей колонке на ZNAK.COM Екатерина Винокурова:

«Яблоко» при поддержке Дмитрия Гудкова и Максима Каца сейчас снова заявляет о себе как о второй политической силе в Москве. Это — хорошая заявка на Мосгордуму и на будущие выборы мэра Москвы.

Для партии Григория Явлинского это — новая жизнь. Для Сергея Митрохина — новые возможности.

Александр Морозов:

Успех на муниципальных выборах в Москве отходит "Яблоку" (быстро, так сказать, отползает и смещается в сторону "Яблока"). И таким образом, все это сползает к президентской кампании Явлинского. (А тут уже: "на колу мочало - начинай сначала...". Г-н Явлинский очень хочет на старости лет, на входе в четвертый срок Путина, блеснуть напоследок в качестве спойлера, который пожрет протестные голоса, т.е. зажует все "молодые побеги"...). Как-то хочется попросить его: Григорий Алексеевич, не позорьтесь, откажитесь от участия. Это ведь нешуточные уже выборы, это ведь мрак четвертого срока и не надо играть чувствами измученной интеллигенции...

Михаил Виноградов:

Главный итог выборов в Москве – все оказались довольны.

Оппозиция – тем, что получила больше, чем рассчитывала.

Пришедшие на выборы – что от их голосов кое-что зависело.

Мэрия – тем, что на фоне ажиотажа вокруг «протестного реванша» она не только избежала претензий по дню голосования, но смогла обеспечить ЕР впервые в истории квалифицированное большинство (75% мандатов), пресечь попытки оппозиции несанкционированно преодолевать муниципальный фильтр (нужно представительство в 110 районах – а его нет даже у коалиции КПРФ, «Яблока» и самовыдвиженцев) и заодно троллить КПРФ, ЛДПР, СР и «Яблоко» тем, что они получили в полтора раза меньше мандатов, чем в 2012 году. Плюс, судя по первым комментариям Собянина, он получает возможность с помощью оппозиционных депутатов контролировать работу глав управ.

Никогда еще не было так хорошо сразу всем. Просто день города какой-то

Глеб Кузнецов:

Люблю, когда я прав. Обещал летом, что результатами московских выборов будут все довольны и счастливы – так оно и получилось.

Правительство Москвы получило МСУ, которое не сможет выдвинуть «несогласованных» кандидатов в мэры – мунфильтр не собрать из-за неравномерности «успешных» для оппозиции районов.

Московская Единая Россия получила 75% на круг – если это не успех, то что тогда успех.

Демократическая оппозиция – «коллективный кац» - взяла несколько райсобраний, счастлива, довольна и признает выборы легитимными. Гудков может смело бросать вызов Навальному за сомнительный приз в виде номинации «лицо оппозиции»

Дедушки и бабушки из Яблока могут смело говорить, что они как Ленин – живее всех живых. Хотя какое отношение имеет Люся Штейн (прекрасная) к этим дедушкам и бабушкам?

Яшин может стать даже главой муниципального совета. Это ли не счастье!

Навальный не проиграл выборы, и нет человека, который мог бы сравнить результат его списка с его личным результатом на мэрских.

ЦИК и МГИК боролись (успешно) за честные выборы и продемонстрировали последовательность и непреклонность. В результате зарвавшиеся чиновники лишились своих постов. (Новость об увольнении чиновника (любого, где угодно, за что угодно) – традиционно одна из самых популярных и радующих общество новостей.

Либеральная пресса получила возможность писать статьи с названиями вроде «Муниципальной революции» или «Как им это удалось – головокружительный успех людей с хорошими лицами против людей с лицами плохими».

Политологи могут считать законченным спор про то, дает ли низкая явка преимущество абстрактной «власти». Если оппозиция не работает, то да. А если работает, то власть может и вчистую проиграть. Мотивация показать кукиш при прочих равных оказывается сильнее мотивации «за все хорошее благодарим начальство», но ее – «мотивации кукиша» - создание есть процесс трудоемкий.

Недовольны могут быть только лидеры нашей «парламентской оппозиции», но винить они могут только себя. Работать надо. Позиции политических рантье – стричь купоны с проверенного бренда – слабая и рисковая.

В общем, главный результат выборов в МСУ Москвы такой - все (почти все) участники забега, судьи и болельщики могут, зарядившись оптимизмом и добрыми надеждами, извлечь уроки для себя на будущее и двигаться в направлении этого будущего в хорошем настроении.

Глеб Павловский:

win–win game по-московски

Андрей Перцев разбирает выборы на сайте московского центра Карнеги:

Значение этих муниципальных выборов очень легко переоценить и так же легко недооценить. С одной стороны, мэрия потеряла контроль над 15 районами, с другой – сохранила его больше чем в сотне других муниципалитетов. Прошедших оппозиционеров, включая парламентскую оппозицию, сравнительно много – около 350, но для прохождения муниципального фильтра на выборах мэра этого недостаточно. Подписей для регистрации нужно 110, но депутаты должны представлять три четверти районов, и этого представительства у оппозиции нет.

Что же есть? Власть в отдельно взятых районах, и именно это для московских муниципальных выборов новшество. Для администрации это не очень хороший знак. Здесь наиболее показательны выборы в Красносельском районе и победа команды Яшина. Одной из главных задач пула кандидатов Дмитрия Гудкова было обеспечить базу для прохождения муниципального фильтра на выборах мэра в следующем году. Но не сказать, чтобы эта цель сильно волновала московских избирателей. Илья Яшин предложил смену власти в отдельно взятом районе и внятную программу для этой территории. Жителям понравилось.

«Солидарность» угадала запрос, который начал оформляться пока что в оппозиционно настроенных районах столицы. Люди готовы к большим переменам, это подтверждает и успех «Яблока», которое явной готовности брать власть не обнаруживало, но избиратели сами додумали партийцам этот пункт. Если уж голосовать, то сразу за снос прежней системы хотя бы в масштабах своего района. Московские муниципальные выборы эту готовность к переменам подтвердили.

Иван Преображенский на сайте "Немецкой волны" сравнивает московские выборы с региональными:

Разница между итогами выборов в Москве и регионах бросается в глаза. Это стараются подчеркнуть лоялисты и так называемые "прагматики" из числа нелояльных Кремлю комментаторов. Мол, если не считать маленькой московской аномалии, то практически повсеместно победила "Единая Россия".

В реальности результаты голосования в Москве - не аномалия. Отдельные группы внутри российского общества начинают просыпаться от летаргического сна последних лет и выражать недовольство происходящим в стране. У этих групп есть запрос на оппозицию, и тот, кто хоть чуточку пошевелится, как новые московские муниципалы, может уверенно рассчитывать на их поддержку. Как в советском анекдоте времен продуктового дефицита 1989-1991 гг. про мужиков на Дальнем Востоке, куда надо срочно выслать двадцать цистерн с водкой, потому что спиртное закончилось, народ проспался и спрашивает куда большевики девали "батюшку-царя".

Кирилл Рогов на сайте InLiberty предостерегает от головокружения:

Ощущение победы чревато будущим разочарованием. Надо отдавать себе отчет, что городские власти обладают абсолютным преимуществом не только в смысле доступа к реальным рычагам власти и медийной инфраструктуре, но даже и среди корпуса муниципальных депутатов. Они тоже одержали свою победу.

Новоизбранные оппозиционные депутаты столкнутся с прекрасно организованной, опытной, высоко мотивированной и сильной мафией (в самом лучшем значении этого слова), располагая при этом очень ограниченным набором полномочий и будучи в абсолютных цифрах достаточно малочисленным и неопытным отрядом. Вряд ли в такой ситуации удастся многое изменить в городской политике. Тем более, что эта политика, благодаря тем огромным ресурсам, которые ее поддерживают, завоевывает симпатии значительного числа москвичей. И этот факт также очень важно учитывать при выработке будущей стратегии муниципальной оппозиции.

Оппозиции и раньше удавалось добиваться некоторых символических успехов — 27% Навального на мэрских выборах 2013 года, победа Ройзмана в Екатеринбурге. Но эти успехи почти не увеличивали совокупный политический капитал российской оппозиции. Почему?

Конвертировать электоральный успех в политический капитал оппозиции необходимо научиться.