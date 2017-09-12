КЗЖ призвал власти России наказать виновных в нападении на Латынину

Комитет в защиту журналистов (КЗЖ) призвал российские власти найти и наказать тех, кто несёт ответственность за нападения на журналистку Юлию Латынину, а также обеспечить её безопасность в России.

Координатор программ КЗЖ для Европы и Центральной Азии Нина Огнянова заявила, что нельзя допускать, чтобы журналисты покидали родину из-за угроз и нападений, связанных с их профессиональной деятельностью. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

9 сентября стало известно, что Латынина покинула Россию вместе со своими родителями. 11 сентября в эксклюзивном интервью телеканалу "Настоящее время" журналистка сказала, что не может подвергать риску жизнь своих родителей. По словам Латыниной, 3 сентября неизвестные подожгли машину, припаркованную возле деревянного дома, где находились её родители.

В июле журналистка рассказала о нападении на ее дом. Тогда пострадали восемь человек, среди которых были четверо пожилых людей и двое детей.

Журналистка продолжает работать на "Эхо Москвы" и в "Новой газете" и надеется, что сможет вернуться домой.